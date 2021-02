La semaine dernière, la donnée économique la plus importante a surpris les marchés. Les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de janvier ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente – la plus importante depuis juin 2005.

Les ventes au détail révèlent la forme d’une économie. Les dépenses de consommation sont vitales pour la croissance économique et ont également des effets sur l’inflation. Par conséquent, le retour positif en janvier est un signal fort indiquant que la reprise économique américaine est sur la bonne voie et qu’elle pourrait croître à un rythme plus rapide que ce que beaucoup attendent.

Autre conséquence de la forte hausse des ventes au détail : si vous donnez de l’argent gratuit aux consommateurs américains, ils le dépenseront. L’un des contre-arguments de l’argent hélicoptère (c’est-à-dire des chèques directs envoyés aux Américains pour supporter l’économie pendant la récession) était que le consommateur ne le dépenserait pas mais le mettrait de côté et le garderait pour des jours meilleurs – mais les données de janvier rejettent complètement cette théorie.

L’économie américaine risque-t-elle de surchauffer ?

Les décideurs politiques ont du mal à trouver le bon rythme de croissance économique. Les récessions posent non seulement des inquiétudes, mais aussi des problèmes d’expansion économique. Lorsqu’une économie croît trop rapidement, elle risque de surchauffer et tous les efforts sont faits pour obtenir un « atterrissage en douceur ».

Certains peuvent se demander pourquoi cela est important en période de crise sanitaire, alors que les économies mondiales sont encore en récession ? La réponse est que les mesures prises pendant la récession auront des répercussions dans les années à venir. Par exemple, l’impression de la monnaie et l’expansion budgétaire généreront une inflation plus élevée dans les années à venir. Ce n’est peut-être pas évident pour l’instant, mais les graines ont été plantées, et ce n’est donc qu’une question de temps avant que cela n’arrive.

Il en va de même pour la croissance économique. Naturellement, au lieu de récessions économiques, on souhaite une économie qui croît plus rapidement. La clé est de trouver le bon équilibre entre l’expansion fiscale et monétaire, mais combien veut dire trop ?

Ceux qui sont sur les marchés depuis un certain temps se souviennent encore de la crise de colère qui a suivi la grande crise financière de 2008-2009. Lorsque la Fed a seulement laissé entendre qu’elle allait mettre fin à l’expansion des bilans, les marchés se sont fortement corrigés.

La vigueur des ventes au détail est-elle le premier signe que la relance économique n’est plus nécessaire ?