Les ventes au détail chutent en décembre, juste avant que la Réserve fédérale ne soit plus confiante pour se resserrer. Voici trois devises à acheter qui servent de valeur refuge en cas de ralentissement économique : JPY, CHF et USD.

La semaine de négociation est sur le point de se terminer aujourd'hui et deux données économiques ont influencé l'évolution des prix sur le marché des devises. L'un était l'inflation. Publié il y a deux jours, il a révélé que les prix des biens et services aux États-Unis avaient augmenté de 7 % en décembre dernier, le taux le plus élevé en près de quatre décennies.

Un autre était l'indicateur des ventes au détail. Sorti il y a environ une heure, il a raté les attentes d'un mile.

Les ventes au détail m/m de décembre ressortent à -1,9% contre 0,0% attendu. De plus, les données de base, qui excluent les automobiles, ont encore plus baissé. Sur des attentes de +0,2%, les données réelles ont montré une baisse de -2,3%.

Le marché ne s'attendait pas à un tel ralentissement. Cependant, un ralentissement des dépenses de consommation, s'il persiste, affectera la croissance économique à terme.

Considérant que la Fed devient plus à l'aise avec le démarrage d'un nouveau cycle de resserrement, compte tenu de la hausse de l'inflation, la banque centrale est-elle prête à relever ses taux en cas de ralentissement économique ? Si tel est le cas, voici trois devises refuges à envisager d'acheter : le yen japonais (JPY), le franc suisse (CHF) et le dollar américain (USD).

JPY

Le yen japonais est la devise refuge traditionnelle à acheter en période d'incertitude. Il agit comme le refuge parfait contre les récessions économiques et surpasse rarement les autres.

En plus de cela, il a une corrélation négative avec le marché boursier américain. Plus précisément, un marché boursier en baisse entraîne une hausse du JPY.

CHF

Le franc suisse agit de la même manière avec le yen japonais – comme un actif refuge. Les investisseurs préfèrent investir dans une devise connue pour sa stabilité (si l'on fait abstraction de la volatilité de 2015 déclenchée par l'abandon du plancher de change EUR/CHF 1.20 par la Banque nationale suisse).

USD

Enfin, le dollar américain. La Fed pourrait finir par augmenter et même resserrer son bilan. Mais lorsque le resserrement se traduit par un ralentissement économique et un ralentissement du taux de variation du crédit, alors la courbe s'aplatit massivement. Le dollar américain a tendance à bien se comporter dans un tel contexte, car il s'agit de facto de la monnaie de réserve mondiale.