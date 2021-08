Les données de juillet sur le commerce de détail aux États-Unis ont été beaucoup plus faibles que prévu. Les principaux indices boursiers ont baissé alors que le dollar américain s'est apprécié de manière générale.

Le rapport sur les ventes au détail est l'une des données économiques les plus importantes publiées chaque mois. Il montre la santé du consommateur, un élément vital du moteur économique.

Lorsque les données sur les ventes au détail diffèrent des attentes, cela a un impact sur les marchés des devises et des actions. Cette fois-ci, les ventes au détail américaines de juillet ont diminué de -1,1% par rapport aux prévisions de -0,2%.

Même les ventes au détail de base ont diminué de -0,4% par rapport aux prévisions de +0,2%. Les données de base excluent les ventes d'automobiles, considérées comme trop volatiles et susceptibles de perturber le rapport.

Ceci est plus qu'intéressant car les prix des automobiles augmentent pendant la pandémie. L'inflation a augmenté au cours des derniers mois, principalement en raison de la demande accrue d'automobiles, de sorte que les prix des voitures d'occasion ont explosé.

Cela suggère que l'inflation va diminuer dans la période à venir. La nouvelle a déclenché un mouvement de baisse des principaux indices boursiers américains. L'indice Dow Jones, par exemple, a ouvert en baisse et a ensuite étendu sa chute à plus de 1 % après les faibles données sur le commerce de détail.

Les ventes de véhicules automobiles ont le plus baissé

Une analyse du rapport d'hier suggère que l'économie américaine se refroidit un peu. La vente de véhicules automobiles et de pièces détachées a diminué de 3,9 % ce mois-ci. Les ventes d'e-commerce et les ventes de vêtements ont également diminué, respectivement de 3,1 % et de 2,6 %.

En revanche, les ventes de produits alimentaires et de boissons ont augmenté de 1,7 %, après une hausse de 2,4 % le mois précédent. De même, les ventes d'appareils électroniques ont augmenté de 0,3%, ce qui constitue une nouvelle hausse après +4,5% en juin.

Dans l'ensemble, les données sur la vente au détail ont été beaucoup plus légères que prévu, et le marché boursier n'a pas apprécié. La baisse des actions a déclenché une forte hausse du dollar américain, principalement reflétée par la paire EUR/USD, qui est tombée près de ses plus bas niveaux de 2021.