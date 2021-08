Les ventes de logements neufs ont surpris à la hausse en juillet. Le nombre de maisons vendues, mais non encore commencées, a augmenté de 19 %, soit la plus forte hausse en trois mois. Toutefois, la baisse des prix du bois et la hausse des prix du pétrole ont partiellement neutralisé la reprise économique.

Le secteur du logement est l'un des plus importants d'une économie. Les traders chevronnés se souviennent certainement que la grande crise financière de 2008-2009 est partie du secteur du logement aux États-Unis et s'est rapidement propagée à d'autres économies avancées.

Aux États-Unis, le secteur du logement est suivi de près par les traders qui veulent interpréter l'évolution de l'économie. C'est pourquoi divers indicateurs sont publiés à intervalles réguliers, notamment l'indicateur des permis de construire.

Le chiffre des ventes de logements neufs en est un autre exemple. Publié environ 25 jours après la fin du mois de trading précédent, il montre la santé du secteur du logement, et il oriente l'activité économique car la vente d'une maison a un impact sur les autres secteurs.

Hier, les données sur les ventes de logements neufs pour le mois de juillet ont été publiées à 708 000 contre 698 000, soit légèrement plus que prévu. Un examen attentif des données suggère que la construction va reprendre, ce qui contribuera à la reprise économique en cours aux États-Unis. Le nombre de logements neufs vendus mais non commencés a augmenté de 19%, tandis que le nombre de logements neufs à vendre mais non commencés a atteint un nouveau record. En d'autres termes, il est très probable que la construction reprenne dans les mois à venir.

La baisse des prix du bois suggère le contraire

Alors que le secteur du logement signale une reprise économique en cours, la baisse des prix du bois et la hausse des prix du pétrole suggèrent le contraire. Cette combinaison est généralement de mauvais augure pour une croissance économique américaine lente.

La baisse des prix du bois indique une faible activité dans le secteur du logement – ainsi, la hausse des ventes de logements neufs pourrait indiquer un creux dans la baisse des prix du bois – en somme, des signaux contradictoires pour la croissance économique à venir. Si le prix du bois récupère une partie des pertes récentes, cela confirme que le chiffre des ventes de logements neufs agit comme un indicateur avancé de l'activité économique.