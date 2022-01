Le rapport sur l'inflation aux États-Unis de décembre montre que la variation annuelle des prix des biens et services a atteint 7 % en glissement annuel. En conséquence, le dollar américain est vendu à tous les niveaux, comme en témoigne la cassure GBP/USD.

Le rapport économique le plus attendu de la semaine boursière est derrière nous. Les données d'inflation de décembre aux États-Unis montrent le troisième mois consécutif avec une inflation annuelle supérieure à 6%. Les prix des biens et services ont augmenté en décembre de 7 % en glissement annuel, tirés par les voitures d'occasion et l'alimentation.

En conséquence, le dollar américain a chuté dans tous les domaines, comme en témoigne la cassure GBP/USD. La paire s'est consolidée dans une formation en coin qui a finalement cassé plus haut. Le câble a progressé de près de 500 points de pips depuis les plus bas de décembre, ce qui en fait l'une des paires de devises les plus performantes du dernier mois de bourse.

Pour les taureaux, le niveau 1,35 agit comme un pivot. Bien qu'au-dessus, l'action des prix reste haussière. D'un autre côté, une clôture quotidienne en dessous de 1,35 ramènerait la force du dollar dans la discussion.

Non seulement la livre sterling a gagné à travers le dollar américain, mais tous les pairs du dollar. Le rapport sur l'inflation met la Fed sous pression, mais la banque centrale s'est engagée à ne pas agir avant mars.

Faits saillants des données de décembre sur l'inflation aux États-Unis

Les données d'inflation de décembre aux États-Unis montrent, une fois de plus, que l'inflation monte en flèche. Non seulement l'IPC m/m a dépassé les attentes, mais l'IPC de base aussi. Les données de base excluent les prix des aliments et de l'énergie et représentent l'un des indicateurs préférés de la Fed pour mesurer l'inflation. Il est ressorti en hausse de 0,6% sur le mois, alors que le marché s'attendait à une hausse de 0,5%.

Le communiqué d'aujourd'hui montre qu'il s'agit de la plus forte augmentation annuelle de l'inflation depuis 1982. La principale différence entre aujourd'hui et 1982 est que le taux des fonds fédéraux est proche de zéro. De plus, la Fed assouplit toujours via un assouplissement quantitatif, même si elle a commencé à réduire ses achats d'actifs.

Les aliments, les véhicules neufs, les voitures et camions d'occasion et les vêtements ont mené l'inflation à la hausse en décembre. Les abris et les services de soins médicaux sont également devenus plus chers. Ainsi, la réaction du marché à la vente du dollar américain est compréhensible.

Après tout, s'il n'y a aucun signe de pic d'inflation et que la Fed reste sur la touche, le dollar a du mal à rebondir. En tant que tel, le GBP/USD et ses pairs continueront probablement leur course, comme le suggère la cassure.