Le prix du pétrole brut WTI a atteint un nouveau sommet pour l'année. Il s'est tradé à près de 80 $ le baril mardi après que l'OPEP+ a décidé de s'en tenir au plan de production actuel. Dans le même temps, le dollar américain est à son plus haut niveau depuis 2021, reflétant la forte amélioration des termes d'échanges aux États-Unis.

L'année 2021 a vu la poursuite de la tendance haussière du prix du pétrole brut de l'année dernière. Après que l'OPEP+ a décidé ce lundi de s'en tenir au plan de production actuel, le prix du pétrole a atteint un nouveau sommet pour l'année, se tradant à près de 80 $ le baril.

Mais il en a été de même pour le dollar américain, comme le montre le graphique ci-dessous avec le taux de change EUR/USD, qui a chuté à près de 1.15 après avoir commencé l'année au-dessus de 1.23. Existe-t-il une corrélation directe entre la hausse des prix du pétrole et le renforcement du dollar ?

Les États-Unis, un grand producteur de matières premières

Le dollar américain et le pétrole sont tous deux en forte hausse cette année, et ce n'est peut-être pas une coïncidence. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole, et la hausse des prix du pétrole améliore considérablement les termes d'échanges, ce qui provoque un rallye du billet vert.

En tant que grand producteur de matières premières, les États-Unis devraient bénéficier de la hausse des prix des commodities, et la monnaie locale, le dollar américain, devrait en profiter. Cela explique au moins en partie le rallye du dollar américain en 2021, et les traders devraient garder un œil sur le prix du pétrole avant de décider d'acheter ou de vendre le dollar.

Tant que les États-Unis maintiendront leur position de grand producteur de commodities, le dollar trouvera un support dans la hausse des commodities – en particulier dans la hausse du prix du pétrole.