Pendant la pandémie de 2020, les gens du monde entier ont été contraints de rester chez eux. Le travail à distance est devenu la norme et, lorsque ce n’était pas possible, l’État est intervenu et a complété les revenus des ménages par un support fiscal.

Ce support a pris différentes formes. De la réduction de la TVA (par exemple en Allemagne) à l’aide directe de l’État aux employés (par exemple en Espagne), en passant par les chèques envoyés directement à la population, etc. En fin de compte, l’écart de revenu a été comblé – dans certains pays plus rapidement que dans d’autres.

Aux États-Unis, la plupart des gens gagnaient encore plus pendant la pandémie qu’ils ne le faisaient dans le cadre de leur emploi habituel. Comme ils avaient beaucoup de temps à passer en ligne, l’investissement d’une partie des fonds de relance est venu comme une réponse logique au confinement. Ce qui avait commencé modestement s’est transformé en une énorme tendance de marché, le trader étant désormais responsable des fluctuations sauvages du marché.

Plus de 20 % des chèques de relance seront investis dans le marché boursier américain

Une enquête menée par la Deutsche Bank a récemment révélé que plus de 20 % des nouveaux 1 900 milliards de dollars « stimmy », comme les traders appellent la relance budgétaire, se retrouveront en bourse. C’est une belle poussée pour la bourse, et le pourcentage est plus important dans la tranche d’âge des 25-34 ans. Cela montre que la nouvelle catégorie d’investisseurs particuliers est là pour rester, surtout si l’on considère que le groupe des plus jeunes a prévu d’investir 40% en bourse.

En effet, depuis le second semestre de l’année dernière, l’intérêt pour le trading boursier a explosé aux États-Unis. Le trading de détail a littéralement décollé, dépassant le volume des fonds communs de placement et des fonds spéculatifs réunis.

De plus, les traders particuliers ont soudainement réalisé le pouvoir du trading à l’unisson. Les fluctuations du marché sauvage sous certains noms (par exemple, GameStop) en janvier de cette année se sont avérées être le fait d’un groupe de millions de traders organisés en sous-groupe de Reddit.

En outre, leur trading a révélé une connaissance approfondie des mécanismes du marché. Ils ont utilisé une combinaison d’achats directs d’actions ordinaires et d’options d’achat pour faire pression sur les fonds spéculatifs fortement exposés sur le short. Le résultat ? Les vendeurs short ont déclaré des pertes de centaines de millions de dollars. Par conséquent, le trader particulierl n’est plus représenté par le baby-boom, l’investisseur passif intéressé par une stratégie d’achat et de conservation.

Au contraire, le nouveau trader est jeune, bien informé, sophistiqué et désireux d’apprendre. Lorsque vous mettez de l’argent gratuit entre les mains d’un tel trader, la coordination du trading peut entraîner des fluctuations boursières sauvages.