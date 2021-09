La paire EUR/USD a rebondi une nouvelle fois avant la publication de l'important rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, mais la paire reste baissière.

La paire de devises EUR/USD a baissé en 2021. Elle a commencé l'année au-dessus de 1.23 et est tombée à 1.17 et en dessous. La tendance baissière est visible sur d'autres devises équivalentes, car le dollar américain s'est renforcé cette année, ce qui est quelque peu étrange si l'on considère les marchés boursiers haussiers.

D'un point de vue technique, la paire EUR/USD trouve un support solide dans la zone de 1,17, tandis que 1,19 agit comme un niveau clé à la hausse. Dans l'attente du rapport NFP demain, la paire se trade avec un ton acheteur, mais la situation générale reste baissière.

Le crédit impulsif du G3 suggère que l'EUR/USD aura du mal à progresser

Cette semaine, un certain nombre de membres de la Banque centrale européenne (BCE) ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conditions monétaires faciles dans la zone euro. Les faucons de la BCE (hawks), comme on les appelle, ont tout à fait le droit d'exprimer leurs inquiétudes. Après tout, l'inflation dans la zone euro est très élevée. En Allemagne, par exemple, elle a atteint son plus haut niveau depuis dix ans, ce qui a déclenché une réorientation des ménages vers l'achat de matières premières. Selon des données récentes, les ménages allemands ont acheté un nombre record de lingots d'or en 2021.

Bien que la récente action sur les prix de la paire EUR/USD soit haussière, la situation globale semble baissière. Une semaine avant la réunion de la BCE, l'impulsion du crédit G3 suggère que la paire EUR/USD aura du mal à progresser.

Les deux sont corrélés, la seule chose à prendre en compte étant le fait que le crédit impulsif a une avance de 12 mois. Pour cette raison, le biais reste baissier, et les investisseurs vendront probablement un mouvement vers 1,19 déclenché par le rapport NFP.