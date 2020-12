L’un des thèmes majeurs pour les marchés financiers durant la pandémie de 2020 est la baisse du dollar américain. Le déclin du billet vert a aidé les banques centrales à lutter contre les problèmes de liquidités, le monde ayant besoin de dollars au début de la pandémie.

Cependant, un autre thème dominant est la hausse de l’euro. Non seulement l’EURUSD s’est renforcé pendant la pandémie, mais toutes les paires d’euros – à une exception près, l’EURCHF.

EURCHF, BCE et BNS

L’EURCHF est l’une des paires de devises les plus intéressantes et les plus difficiles à trader. Il reflète le taux de change entre les monnaies de deux économies étroitement liées. Cependant, cette proximité ne signifie pas que les deux banques centrales ont des vues similaires en matière de politique monétaire.

D’une part, la Banque centrale européenne (BCE) fixe trois taux d’intérêt et en détient un en territoire négatif – le taux de la facilité de dépôt. Bien qu’elle le fasse depuis plusieurs années, elle a été contrainte de maintenir une position facile en raison de la faiblesse de la conjoncture économique.

D’autre part, la Banque nationale suisse (BNS) a le taux d’intérêt le plus bas du monde. Fixé à moins 75 points de base, le taux de la BNS est principalement utilisé pour effrayer les investisseurs dans le CHF. La BNS n’a pas caché qu’elle intervient constamment sur les marchés des changes pour affaiblir le franc, mais le succès n’est pas garanti.

Si l’on regarde en arrière, on constate que la BNS a été contrainte de baisser le plancher de 1,20 en 2015 en raison de l’assouplissement de la BCE. La BNS a subi l’une des plus grandes pertes de son histoire, et personne n’a pu empêcher l’appréciation du franc.

Dans les années qui ont suivi, l’EURCHF a récupéré le terrain perdu, mais il est tombé à 1,05 lors de la pandémie de 2020. Alors que l’euro s’est apprécié dans tous les domaines, et pour de bonnes raisons, l’incapacité de l’EURCHF à suivre pourrait être un facteur de perturbation pour le rallye de l’EURUSD. En d’autres termes, si l’euro reflète la force de l’économie européenne, le taux de change de l’EURCHF suivra. Ce n’est pas le cas, ce qui suggère que le rallye de l’EURUSD n’est qu’une anomalie, résultat de différentes décisions de politique monétaire prises par les deux banques centrales.

L’EURUSD s’est échangé jusqu’à 1,2175 vendredi dernier. De plus, l’EURGBP ou l’EURJPY ont suivi à la hausse, reflétant la force de l’euro.

Pourtant, les bears de l’EURUSD ont un allié inattendu dans le taux de change de l’EURCHF. Tant qu’il reste proche des niveaux actuels, il laisse entrevoir un possible retournement de situation de l’euro.