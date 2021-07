La réunion de juillet de la BCE s’achève aujourd’hui. Plus tard dans la session européenne, la banque centrale rendra sa décision de politique monétaire et ses orientations pour la période à venir.

La réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE) est à nos portes, puisque la banque centrale prononcera son communiqué dans quelques heures. La conférence de presse portera essentiellement sur les orientations futures.

Très probablement, la BCE signalera que la politique d’accommodation sera prolongée. Cependant, les discussions sur le marché avant la réunion de la BCE ont suggéré que les membres du Conseil des gouverneurs ne sont pas d’accord sur le projet d’orientation des mesures de relance.

Si c’est le cas, l’inflation est la seule raison de ce désaccord. Bien que l’inflation dans la zone euro n’ait pas augmenté autant que celle des États-Unis, elle atteint presque le niveau de stabilité des prix fixé par la BCE, à savoir près de 2 %.

L’inflation en Europe est alimentée par un petit nombre de biens et de services, et la crainte est que les économies de la zone euro importent l’inflation beaucoup plus élevée des États-Unis. Par exemple, les prix de l’immobilier aux Pays-Bas ont augmenté de 14,6 % par an en juin, ce qui représente la plus forte hausse depuis décembre 2000.

Si la BCE choisit de surstimuler l’économie pendant une période prolongée, des facteurs temporaires entraîneront une flambée des prix, du moins pendant un certain temps, comme dans le cas des maisons néerlandaises. Cependant, la crainte d’une hausse de l’inflation était exactement la raison pour laquelle la BCE a augmenté ses taux au milieu de la dernière crise.

Par conséquent, tout signal de resserrement anticipé fera bouger les marchés aujourd’hui.

L’euro tradé dans une fourchette étroite avant la réunion de la BCE

L’euro s’est tradé dans une fourchette étroite pendant toute la semaine. C’est généralement le cas avant une réunion de la BCE.

La paire EUR/USD est revenue à ses niveaux d’ouverture de la semaine, les traders attendant la décision de la BCE. Personne ne veut prendre de risques tant que la BCE n’a pas donné ses orientations, et la paire a trouvé un support solide dans la zone de 1,1750.