La Banque Centrale Européenne (BCE) a publié un communiqué légèrement dovish, mais la monnaie commune continue de trader dans une fourchette étroite. Le Conseil des gouverneurs n’a pas fait l’unanimité dans sa décision de maintenir une politique monétaire accommodante.

La décision de politique monétaire de la BCE a été le principal événement de la semaine de trading. Publiée hier, elle a révélé une position légèrement dovish, mais elle n’a pas eu d’impact sur la volatilité de la monnaie commune.

Les discussions sur le marché avant la décision ont suggéré que la BCE avait quelques difficultés à se mettre d’accord sur le projet de déclaration. Comme cela a été souligné hier, le Conseil des gouverneurs n’a pas atteint l’unanimité sur sa décision de maintenir les mesures de politique souples.

Les dissidents sont probablement issus des pays du noyau dur (c’est-à-dire l’Allemagne), où l’inflation est plus élevée que dans la périphérie. Il existe de grandes différences entre les régions, l’inflation prévue étant supérieure à 1,5 % dans les pays centraux et proche de 0 % dans les pays périphériques au second semestre de l’année.

Quelles étaient les attentes du marché ?

La décision d’hier était la première après que la banque centrale a présenté les résultats de son examen de la stratégie. Elle n’a pas modifié son mandat concernant l’inflation, mais elle s’est éloignée de la définition de la stabilité des prix.

Initialement, la BCE définissait la stabilité des prix comme le fait de ramener l’inflation en dessous, mais proche de 2 %. Toutefois, la nouvelle définition permet à l’inflation de dépasser temporairement l’objectif fixé. Par conséquent, la réunion d’hier s’est concentrée sur les orientations à venir et sur la manière dont la transition vers le nouveau format se fera.

Il s’est avéré que la BCE a légèrement modifié ses prévisions. Elle a mis davantage l’accent sur le dépassement de l’inflation, réduisant ainsi les chances d’une annonce de réduction des taux en septembre.

Cette position plus dovish n’a cependant pas affecté la monnaie commune. Par exemple, la paire EUR/USD, comme le montre le graphique ci-dessus, a tradé dans une fourchette étroite toute la semaine, évoluant entre 1,18 et 1,1750.

Peut-être est-ce parce que le marché a baissé en prévision de l’événement. Ou peut-être que les orientations de la BCE avant la réunion étaient suffisamment claires pour que chacun comprenne les intentions de la banque centrale. Certains pourraient même dire que c’est simplement le trading lent de l’été.