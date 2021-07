La monnaie commune a réagi positivement à la première révision de la stratégie de la Banque centrale européenne (BCE) en treize ans. L’EUR/USD a augmenté de près de cent pips suite à une déclaration moins dovish.

La BCE a pris son temps pour publier son dernier examen de la stratégie. Elle y a travaillé pendant dix-huit mois, retardant plusieurs fois la publication en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour les traders de la monnaie commune, ce fut l’événement de la semaine. Il a fortement influencé l’action des prix, mettant un plancher derrière la baisse de l’EUR/USD, la paire ayant augmenté de près de cent pips sur l’événement.

Détails de la première revue stratégique de la BCE depuis treize ans

On s’attendait à ce que la BCE suive l’exemple de la Fed et annonce le passage à un ciblage de l’inflation moyenne. D’une certaine manière, c’est ce qu’elle a fait, puisque la nouvelle stratégie est conçue pour laisser l’inflation dépasser l’objectif de 2 % de la banque centrale pendant une période transitoire.

Cependant, la BCE insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un ciblage de l’inflation moyenne. Elle l’appelle un objectif d’inflation symétrique de 2 % – une sorte de version très souple de l’objectif d’inflation moyenne.

La banque centrale a été très prudente dans le choix de son langage. Par la voix de sa présidente, Christine Lagarde, la nouvelle stratégie montre l’intention de la BCE d’inclure les coûts de logement occupés (OHC) dans l’IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé). L’IPCH est la méthode privilégiée pour mesurer l’inflation dans la zone euro, et en modifiant la composition du panier, la BCE souhaite obtenir des données plus précises.

La révision de la stratégie a été approuvée à l’unanimité par les banques nationales européennes, et elle comprend également un plan d’action lié au climat. Plus précisément, à partir de maintenant, le changement climatique obtient son propre communiqué de presse à la BCE, y compris l’évaluation des risques, les statistiques et, surtout, son propre assouplissement quantitatif (QE).

Les traders de l’euro ont considéré cet événement comme haussier pour la monnaie commune. L’approche symétrique d’un objectif d’inflation de 2 % n’est pas aussi agressive que l’objectif d’inflation moyen de la Fed et, par conséquent, la principale paire de devises, l’EUR/USD, a rebondi de ses plus bas. Sa force s’est propagée aux autres paires d’euros dans une réaction clairement haussière du marché aux changements annoncés par la BCE.