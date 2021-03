L’euro se trade avec un ton baissier sur le tableau de bord des changes ces derniers temps. La monnaie commune a baissé par rapport au dollar américain ou au yen japonais, et cette tendance semble vouloir se poursuivre.

La Banque centrale européenne (BCE) est de plus en plus préoccupée par la force de l’euro, bien que le taux de change effectif réel de l’euro, lorsqu’il est basé sur l’IPP (indice de parité des achats), révèle que la force de l’euro ne devrait pas être un sujet d’inquiétude. Cependant, les rendements longs sont une préoccupation pour la banque centrale, et c’est pourquoi les acteurs du marché s’attendent à ce que la BCE augmente leurs achats quotidiens dans le cadre du programme PEPP cette semaine. Chaque fois que cela se produira, si les autres banques centrales ne prennent pas de mesures similaires, les achats devraient peser un peu plus sur l’euro.

L’EURUSD retourne à 1.20

La hausse non souhaitée des rendements obligataires n’est pas une chose que la BCE souhaite. Les rendements obligataires augmentent lorsque l’optimisme des investisseurs augmente, comme c’est le cas maintenant que le pire de la pandémie semble être derrière nous.

Le taux de change de référence par rapport à tous les traders par rapport à la force de la monnaie commune est le taux de change EURUSD. Il a récemment chuté de plus de deux cents pips en trois jours, grâce à un dollar fort mais aussi à un euro faible.

Alors que la BCE s’inquiète de l’augmentation des rendements, nous ne pouvons pas en dire autant de la Fed. En fait, le président de la Fed, Jerome Powell, a utilisé le témoignage du Congrès la semaine dernière pour rassurer les marchés sans laisser entendre que la Fed va augmenter les achats d’actifs. Rappelez-vous que le prix d’une obligation et son rendement ont une relation inverse. Par conséquent, lorsque les rendements augmentent, le prix des obligations diminue, et inversement. Maintenant que les rendements augmentent, si la Fed augmente l’achat d’obligations, elle déclenchera automatiquement une baisse des rendements.

Pour la BCE, c’est différent. La banque centrale s’est fait entendre dernièrement, surtout la semaine dernière, lorsqu’elle a exprimé sa volonté d’en faire plus. Par conséquent, l’augmentation des achats d’obligations en Europe devrait peser sur les rendements – et aussi sur la monnaie commune.

Pour les traders, cela signifie que l’euro devrait être sous pression dans les jours/semaines à venir, si l’achat de la BCE ne s’accompagne pas d’actions similaires de la part d’autres banques centrales.