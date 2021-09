La monnaie commune est plus faible après le résultat des élections fédérales allemandes. Les pourparlers de coalition en Allemagne pourraient prendre des mois, et l'incertitude quant à la personne qui dirigera la plus grande économie d'Europe pèse sur la monnaie commune.

Les élections fédérales allemandes ont été le principal événement politique en Europe au cours du second semestre de l'année de trading. Le résultat est source d'incertitude en raison de la difficulté à former un nouveau gouvernement. En effet, l'économie allemande est la plus importante de la zone euro et l'euro, la monnaie commune, est affecté par le résultat des élections.

Après 16 ans de présidence d'Angela Merkel, le marché s'attendait à une élection serrée, et l'attention se porte désormais sur les négociations de coalition. Certains disent qu'elles pourraient prendre des semaines, voire des mois. Pour les traders de devises, c'est important car l'euro aura du mal à se redresser tant que l'Allemagne n'aura pas un gouvernement fonctionnel.

L'action baissière du prix de l'EUR/USD se poursuit

L'action du prix de la paire EUR/USD a été baissière tout au long du mois. La tendance baissière, comme on le voit ci-dessous, a commencé à partir de 1,19, et la paire a continué à former une série de bas et de hauts inférieurs.

Plus récemment, la paire a rebondi depuis la zone des 1,1670 après la déclaration et la conférence de presse de la Fed la semaine dernière. Un mouvement en dessous devrait déclencher une nouvelle faiblesse, et seul un rebond au-dessus des sommets du FOMC de 1.1750 verrait l'action baissière des prix s'inverser.

Dans l'ensemble, la victoire étroite des sociaux-démocrates sur le bloc de Merkel crée une incertitude pour les marchés, car les deux partis (SPD et CDU/CSU) affirment qu'ils devraient essayer de former un gouvernement. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, l'euro reste à vendre sur les rebonds.