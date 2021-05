L’indice IFO du climat des affaires atteint sa valeur la plus élevée depuis mai 2019. L’économie allemande prend de la vitesse et les dirigeants sont optimistes pour la période à venir.

L’un des rapports économiques les plus importants d’Europe est le rapport IFO sur le climat des affaires en Allemagne. Il s’agit d’une enquête menée auprès de cadres allemands qui présente des prévisions économiques pour les six prochains mois. En raison du nombre relativement important d’entreprises interrogées (plus de 9 000), ce rapport a généralement un fort impact sur le marché des devises, en particulier sur les paires d’euros.

Ce fut le cas cette semaine. Le rapport a montré que le climat des affaires en Allemagne a augmenté à son plus haut niveau depuis mai 2019. De plus, l’économie allemande prend de la vitesse et l’optimisme prévaut. Par conséquent, les paires d’euros ont augmenté à l’annonce, l’EUR/USD en tête, passant de 1,2220 avant la publication hier, à 1,2260 quelques heures plus tard. D’autres paires d’euros ont également bénéficié de ces données meilleures que prévu, comme l’EUR/JPY ou l’EUR/GBP.

L’indice du climat des affaires pour le secteur des services revient à son niveau pré-pandémique

L’enquête de l’IFO est très respectée par les traders. C’est l’un des rares rapports prospectifs sur l’économie allemande et il donne une image claire des défis et des opportunités à venir. Il s’agit d’un indicateur avancé de la santé économique, qui offre une estimation éclairée des perspectives des entreprises allemandes en matière d’investissements, d’embauches ou de dépenses futures.

Le secteur manufacturier ne s’est pas beaucoup contracté pendant la pandémie, mais le secteur des services a été durement touché, les gens étant contraints de rester à l’intérieur en raison des confinements.

En avril, la grande surprise est venue du secteur des services, l’indice atteignant son plus haut niveau depuis février 2020. En outre, le contexte de la construction semble prometteur pour l’avenir. Les attentes des entreprises et l’évaluation de la situation des affaires, se sont nettement améliorées.

Dans l’ensemble, le rapport de l’IFO a fourni une image optimiste de l’économie allemande, alimentant davantage la force récente observée sur les paires d’euros. L’EUR/USD est passé de 1,17 à plus de 1,22 au cours des deux derniers mois, une hausse confirmée par le cross EUR/JPY également.

Les données positives mettent la pression sur la BCE pour qu’elle réduise ses achats d’actifs. Sera-t-elle la première banque centrale des pays du G10 à le faire ?