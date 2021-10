L'indice allemand Dax a évolué dans une fourchette étroite au cours des sept derniers mois, malgré la reprise des actions américaines. Il a récemment rebondi à partir d'un support et menace maintenant de rompre au-dessus de la résistance. Tesla, Amazon, en point de mire aujourd'hui.

L'indice Dax en Allemagne reflète l'incertitude créée par les élections allemandes et évolue dans une fourchette étroite entre 15 000 et 16 000. Quelle que soit la vigueur de la reprise des marchés américains, l'indice allemand n'a pas réussi à rompre la fourchette. Ses perspectives restent haussières tant qu'il est au-dessus de 15 000 et il a récemment rebondi sur un support horizontal.

Aux États-Unis, les principaux indices se tradent près de leurs niveaux records. Chaque jour, un événement semble déclencher un rallye, comme la nouvelle d'hier selon laquelle Tesla a reçu une commande de Hertz, la société de location de voitures, pour 100 000 véhicules électriques à livrer au cours des 14 prochains mois. Cette nouvelle a fait exploser le cours de l'action Tesla, qui a tradé au-dessus de 1 000 dollars pour la première fois. Étant donné qu'elle est membre de l'indice S&P 500, le rallye de Tesla a permis à lui seul de maintenir l'indice à son plus haut niveau.

Les commodities poursuivent leur progression, avec en tête la hausse du prix du pétrole brut. Le prix du pétrole brut WTI s'est négocié au-dessus de 85 dollars au début de la semaine de trading avant de céder une partie de ses gains. Bien qu'il soit au-dessus de 80 dollars, le biais haussier reste intact. L'or se maintient confortablement au-dessus de 1 800 $, la hausse de l'inflation entraînant une augmentation du nombre d'investisseurs cherchant à se protéger dans le métal précieux.

Événements économiques à prendre en compte aujourd'hui

La session européenne à venir ne comporte pas de données économiques significatives, de sorte que l'attention se porte sur l'action des prix sur les marchés boursiers au cours de la session nord-américaine. Plus tôt dans la session asiatique, l'inflation au Japon a pris les prévisionnistes par surprise, en se révélant deux fois plus élevée que prévu.

Les marchés à surveiller aujourd'hui

Les marchés à surveiller aujourd'hui sont le Dax, Tesla et Amazon.

Dax Outlook

Les perspectives du Dax restent haussières tant qu'il se maintient au-dessus de 15 000 points. Le récent rebond depuis le support horizontal suggère qu'il est possible pour l'indice d'exercer une pression sur la zone de résistance précédente observée à 16 000. Une clôture journalière ou hebdomadaire au-dessus de 16 000 devrait déclencher une hausse de l'indice allemand, car elle suggère que la consolidation est terminée.

Tesla

Tesla a rompu avec un nouveau record historique hier après les nouvelles de Hertz, et a réussi à clôturer au-dessus du niveau psychologique de 1 000 dollars. Le cours de l'action a corrigé pendant toute la journée de 2021 avant de se retourner brusquement et de récompenser les actionnaires patients. Pour l'avenir, la dynamique haussière devrait se poursuivre au-dessus de la résistance précédente, à 900 $.

Amazon

Amazon publie ses revenus trimestriels cette semaine, et le cours de l'action se situe dans une fourchette depuis plus d'un an. Le support principal se situe à 3 000 dollars, tandis que la résistance se situe à 3 600 dollars.

Gagnants et perdants

Les marchés actions ont commencé la semaine de trading avec un ton haussier. L'euro semble faible avant la décision de la Banque centrale européenne prévue jeudi prochain.