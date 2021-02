L’inflation est sur toutes les lèvres ces jours-ci. L’ampleur des politiques monétaires et fiscales expansionnistes dans la plupart des économies avancées en réponse à la COVID-19 a conduit de nombreux économistes à mettre en garde contre une inflation plus élevée à venir.

Les données d’hier ont révélé que l’inflation mensuelle aux États-Unis n’était que de 0,3 %. En outre, l’inflation de base ou la publication de l’IPC de base, étroitement surveillée par la Fed en tant que mesure utilisée pour mesurer l’inflation, est restée inchangée par rapport au mois précédent.

Un tel rapport mérite d’être examiné de plus près car tous les traders du monde savent que le prix du pétrole est en hausse constante cette année. En fait, c’est le meilleur début d’année des trois dernières décennies et, si l’on peut dire, la forte hausse est également visible dans les données sur l’inflation.

Ignorer les prix des denrées alimentaires et de l’énergie

Comme mentionné précédemment, l’IPC global a augmenté de 0,3 % le mois dernier. Cela fait suite à une autre augmentation de 0,4 % le mois précédent, mais la Fed a tendance à se concentrer sur la publication de l’indice de référence.

Le communiqué de base ignore totalement les prix de l’alimentation et de l’énergie. On pense qu’ils faussent les données en raison de leur volatilité accrue.

Un examen attentif des détails du rapport d’hier montre pourquoi. L’indice couvre un certain nombre de biens et de services dans des catégories telles que l’habillement, les services de soins médicaux, le logement et les prix de l’alimentation et de l’énergie. De tous les articles du panier, ce sont les prix de l’énergie qui ont le plus augmenté. La hausse des prix de l’énergie est constante et s’accélère, passant de 0,7 % en novembre à 2,6 % en décembre et 3,5 % en janvier. En outre, les prix de l’essence et du mazout ont augmenté de plus de 7 %, respectivement de 5 %.

Il est évident que si l’on exclut les prix de l’énergie de l’IPC, l’inflation est difficile à déceler. Mais le fait est que les prix de l’énergie finiront par entraîner une hausse des prix. Pensez à une entreprise qui utilise le transport pour amener ses marchandises sur le marché, ou à tout ce qui a trait au pétrole et au carburant. Les producteurs répercuteront leurs prix sur les consommateurs, et ces derniers finiront par payer plus cher. C’est seulement à ce moment-là que l’inflation globale ou l’IPC augmentera.

Comme le souligne le rapport d’hier, la tendance a déjà commencé. Ce n’est qu’une question de temps pour que l’IPC principal augmente plus que ce que le marché attend.