À la suite de la pandémie de COVID-19 en 2020, les banques centrales et les gouvernements du monde entier ont réagi rapidement et ont mis en place d’énormes mesures de relance monétaire, respectivement fiscale. Les marchés financiers ont été littéralement inondés d’argent bon marché, les taux d’intérêt ayant été instantanément ramenés à zéro.

Le dollar américain a baissé en 2020 en raison de l’assouplissement extrême de la Fed. Un dollar plus faible a entraîné une hausse des actions, qui, à son tour, a supporté l’optimisme quant à une éventuelle reprise.

La chute du dollar a déclenché des craintes d’inflation. De nombreuses voix réputées dans la communauté des investisseurs ont appelé à la prudence et ont mis en garde les investisseurs contre la dépréciation imminente du dollar. Pourtant, si l’on vérifie les faits, la part du dollar dans les réserves étrangères internationales a augmenté, et non diminué, pendant la pandémie. Son rôle de monnaie de réserve mondiale dominante s’est donc renforcé.

L’une des théories d’analyse technique les plus intéressantes utilise les cycles du marché pour découvrir les sommets ou les creux – le retournement général du marché. Un examen attentif des deux dernières décennies et de la performance du Dollar Index (DXY) nous indique qu’il existe un cycle de trente-neuf mois qui correspond à un creux marginal du DXY.

La hausse des rendements favorise une monnaie plus forte

Le rebond du DXY est encore plus intéressant si l’on regarde ses pondérations – la plus grande part appartient à l’EUR, avec environ la moitié du poids, puis le reste est réparti entre le JPY, la GBP, le CAD, la SEK et le CHF.

L’année 2021 a commencé par une hausse surprenante des rendements du Trésor américain à 10 ans. Plus surprenant encore, la Fed n’a rien fait pour intervenir et a laissé le marché faire son travail. La décision de la Fed contraste fortement avec ce qu’a fait la Reserve Bank of Australia (RBA), qui, lorsqu’elle a vu les rendements augmenter, est intervenue de manière radicale pour les ramener à un niveau proche de zéro.

La hausse des rendements reflète l’optimisme quant à la reprise économique. Les déprimer artificiellement ne fera que forcer les acteurs du marché à se tourner vers d’autres sources de rendement.

Une analyse rapide des taux historiques à long terme aux États-Unis révèle le fait que nous sommes à des niveaux historiquement bas. Le graphique ci-dessus s’arrête à 2012, mais nous savons tous ce qui a suivi – après 2012 et le QE2, la Fed a relevé les taux d’intérêt à court terme pour ensuite les ramener à zéro et relancer l’achat d’obligations une fois la pandémie arrivée. En conséquence, les taux réels à long terme ont chuté encore plus.

Par conséquent, la hausse actuelle des rendements n’est rien par rapport aux taux historiques. Pourtant, pour une raison ou une autre, même cette hausse timide qui a permis au DXY de rebondir dernièrement, fait craindre un resserrement non souhaité aux États-Unis et dans d’autres pays.

Le reste de l’année 2021 sera certainement intéressant à observer en ce qui concerne les taux réels américains et le DXY. Il semble que les investisseurs aient oublié que les rendements peuvent monter beaucoup plus haut qu’ils ne le font actuellement.