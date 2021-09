L'indice du dollar américain (DXY) a du mal à rompre sous les 90. L'ancienne résistance s'est transformée en un support solide, mais l'image technique reste faible, à moins que le DXY ne repasse au-dessus de 100.

L'un des indices les plus surveillés sur les marchés financiers est l'indice du dollar américain (DXY). Il s'agit d'un indice pondéré qui montre la valeur du dollar par rapport à ses principaux homologues. L'euro est celui qui pèse le plus dans l'indice, avec plus de 57% de celui-ci, suivi du yen japonais et de la livre sterling avec respectivement 13,6% et 11,9%.

En 2021, l'indice du dollar américain s'est renforcé. Depuis le début de l'année de trading, l'euro s'est replié par rapport au dollar, passant de plus de 1.23 à moins de 1.17. Une faiblesse similaire est observée pour le yen japonais.

Mais, dans le grand schéma des choses, le rebond du dollar observé en 2021 n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Le DXY a rebondi depuis la zone des 90 alors que l'euro a chuté de plus de six chiffres contre le billet vert (soit 700 pips), mais la hausse est à peine visible sur les graphiques à long terme.

La faiblesse récente est-elle le début d'une nouvelle tentative sur la zone de support ?

Le DXY rebondit depuis une zone de support critique

Tout l'été, les investisseurs ont attendu le message de la Réserve fédérale des États-Unis concernant la réduction progressive des achats d'actifs. Le tapering, ou la réduction du programme d'achat d'obligations, est la seule chose qui a maintenu le dollar à la hausse pendant le premier semestre de l'année.

La Fed a tenu ses promesses. La semaine dernière, elle a annoncé que la réduction des achats d'actifs commencerait probablement cette année. Pourtant, le DXY a baissé à la suite de cette annonce, car la Fed a signalé que la réduction des taux d'intérêt n'était pas un resserrement. En fait, elle a promis de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus bas pendant une période plus longue que celle prévue par le marché.

En conséquence, la force du DXY s'est inversée. À quelques jours de la publication des emplois non agricoles, le dollar est bien loin de ses sommets.

L'indice testera-t-il à nouveau le niveau de 90 dans les derniers mois de l'année de trading ?