Le dollar américain est en hausse – l'indice du dollar a atteint des sommets en 2021 à la suite de données d'inflation beaucoup plus fortes que prévu pour octobre. Que signale l'image technique ?

Les données d'inflation aux États-Unis pour octobre ont été publiées hier et elles ont surpris à la hausse. Tels que mesurés par l'IPC ou indice des prix à la consommation, les prix des biens et services aux États-Unis ont augmenté de 0,9% en glissement mensuel malgrè les attentes d'une augmentation de 0,6%. De plus, les données de l'IPC de base, qui excluent les éléments volatils tels que les prix des aliments et de l'énergie, ont augmenté de 0,6% malgrè des attentes de 0,4%.

En conséquence, le dollar américain s'est raffermi. L'inflation sous-jacente aux États-Unis est au plus haut depuis 30 ans, et les traders ont augmenté les paris que la Réserve fédérale ne resterait pas indifférente et serait plus agressive dans le resserrement de la politique monétaire.

Une façon de mesurer la force ou la faiblesse du dollar consiste à interpréter l'indice du dollar – une moyenne géométrique pondérée de la valeur du dollar par rapport à un panier de devises. L'euro a le poids le plus important (57,6%) dans le panier, et le reste appartient à des devises telles que le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse.

Bien qu'il ait atteint un nouveau sommet pour l'année, le tableau technique appelle à la prudence pour la période à venir. En effet, plus de force pourrait se profiler à court terme, mais une forte résistance apparaît à l'horizon.

Une forte résistance nous attend

L'année 2021 a commencé avec l'indice du dollar au plus bas. La pression est restée au cours des premiers mois de l'année de trading, malgré un petit rebond alimenté par la paire EUR/USD passant de 1,23 à 1,17 au début de l'année de trading.

Par la suite, l'indice du Dollar a formé un modèle à double fond avec un mouvement mesuré pointant vers 96. En d'autres termes, l'image technique révèle qu'il y a encore de la place pour l'indice du Dollar, mais la prudence est de mise. La zone 96 s'avère avoir fourni un soutien solide en 2019 et 2020; donc si l'on respecte le principe d'interchangeabilité, le support devrait se transformer en résistance désormais.

En d'autres termes, les acheteurs de l'indice du dollar couvriraient probablement certaines de leurs positions avant que le marché n'atteigne 96. Par conséquent, nous devrions nous attendre à ce que la paire EUR/USD, la paire dominante de l'indice, trouve un creux à court terme.