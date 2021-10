L'indice PMI des services britanniques est supérieur aux attentes et s'établit à 55,4 en septembre, bien à l'intérieur du territoire d'expansion. La livre sterling a été tradée avec un ton acheteur avant et après la publication.

Le secteur des services du Royaume-Uni poursuit son expansion, comme le montre le rapport PMI des services de septembre. Le rapport montre que le secteur des services continue de se développer. L'indice PMI de septembre s'est établi à 55.4, alors que les attentes étaient de 54.6.

Les indices PMI sont une mesure importante pour l'analyse des performances économiques. Il est généralement publié pour deux secteurs seulement – les services et l'industrie manufacturière, mais dans certains pays, comme le Royaume-Uni et l'Australie, un rapport PMI est également publié pour le secteur de la construction.

PMI est l'abréviation de Purchasing Managers' Index (indice des directeurs d'achat), et il s'agit d'une enquête. Au Royaume-Uni, environ 650 directeurs d'achat sont interrogés chaque mois et doivent répondre à des questions telles que l'état des affaires, le niveau des stocks, les changements dans les nouvelles commandes, etc. En tant que tel, le rapport est un indicateur avancé de la santé économique, et toute valeur supérieure à 50 indique un secteur en expansion.

Si l'économie est basée sur les services, comme c'est le cas au Royaume-Uni, le rapport PMI sur les services est encore plus important pour interpréter les performances économiques futures. En tant que tel, le rapport a tendance à avoir un fort impact sur la monnaie locale, la livre sterling.

Prix pratiqué, Inflation accélérée

La bonne nouvelle est que le secteur des services poursuit son expansion. En outre, plus de la moitié des personnes interrogées sont optimistes et s'attendent à une augmentation de la production au cours de l'année à venir.

Toutefois, les hausses des prix du carburant, de l'énergie et des coûts de personnel ont été répercutées sur les consommateurs en septembre. Cela signifie effectivement que les pressions inflationnistes vont se poursuivre dans la période à venir, supportant ainsi les arguments de la Banque d'Angleterre pour modifier sa politique monétaire accommodante.

En tant que telle, la livre sterling a été supportée par la publication de l'indice PMI des services hier. Elle s'est renforcée par rapport à l'euro, comme en témoigne le taux de change EUR/GBP qui a atteint près de 0.85, ainsi que par rapport au dollar américain et au franc suisse.,