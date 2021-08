Le secteur manufacturier de la zone euro a poursuivi son expansion en juillet, bien qu'à un rythme plus lent. Les données sont proches des attentes du marché, montrant une nouvelle expansion du secteur.

La semaine des emplois non agricoles (NFP) commence avec les données manufacturières en Europe et aux États-Unis. Dans la zone euro, l'enquête PMI (Purchasing Managers' Index) a montré une nouvelle expansion du secteur manufacturier.

Lorsque les données mensuelles sont supérieures à 50, cela indique un secteur où l'activité est en expansion. Au contraire, lorsque l'indice PMI passe en dessous de 50, l'activité se contracte. Les valeurs supérieures à 60 sont également considérées avec scepticisme. Elles indiquent une économie qui risque de surchauffer, ce qui nécessite des mesures de la part des décideurs de la politique monétaire pour la refroidir. En d'autres termes, une croissance économique soutenue nécessite un PMI compris entre 55 et 60 – comme le suggère le consensus des économistes.

Détails de l'enquête PMI manufacturier de la zone euro de juillet 2021

Le PMI est une enquête menée auprès d'environ 3 000 directeurs d'achat en Europe et constitue un indicateur avancé de la croissance économique. En juillet, le taux d'emploi a augmenté à un rythme record, même si les taux de production et de croissance ont ralenti. Par ailleurs, les perturbations de la supply chain ont conduit l'inflation à atteindre de nouveaux sommets.

Dans les différents pays, certaines divergences sont visibles. En particulier, l'indice PMI de l'industrie manufacturière allemande pour le mois de juillet a atteint son plus haut niveau sur trois mois, tandis que les indices PMI des Pays-Bas et de l'Espagne étaient à leur plus bas niveau sur trois mois.

La lecture finale de l'indice PMI est légèrement supérieure à celle du mois précédent (62,8 contre 62,6) mais en baisse par rapport aux 63,4 précédents. Pourtant, le taux d'expansion global est toujours remarquable.

L'expansion record du deuxième trimestre s'est refroidie au début du trimestre en cours. Cependant, le secteur manufacturier est en bonne santé, comme en témoigne la forte composante économique.

Les investisseurs sont conscients que l'économie de la zone euro est basée sur les services. Par conséquent, l'enquête PMI sur les services est plus pertinente pour interpréter l'économie de la zone euro, car elle a un impact plus important sur les chiffres finaux du PIB (produit intérieur brut).

Dans l'ensemble, il s'agit d'un bon chiffre pour l'indice PMI manufacturier de la zone euro, qui a supporté les paires d'euros proches de leurs sommets de la semaine dernière – EUR/USD proche de 1,19, EUR/JPY au-dessus de 130, et EUR/AUD au-dessus de 1,61.