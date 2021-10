Les marchés boursiers ont reculé en septembre, l'indice S&P 500 perdant plus de 5 % par rapport à ses sommets historiques. Pourtant, il a enregistré un trimestre positif et les données historiques indiquent une nouvelle hausse.

Le comportement des investisseurs change très rapidement. Il suffit que la volatilité augmente un peu pour que les investisseurs abandonnent leur plan initial. Ils veulent tous "acheter la baisse", mais les investisseurs sont généralement saisis par la peur lorsque la baisse se présente.

L'indice S&P 500 est bien loin de ses sommets historiques – en baisse de plus de 5 % par rapport à ses niveaux record. En baissant, le marché boursier a déclenché une forte demande pour les monnaies refuges, comme le yen japonais et le franc suisse. Le yen japonais, en particulier, a été acheté de manière agressive en septembre, comme en témoigne la chute de la paire USD/JPY de 112 à 111, ou la chute de la paire EUR/JPY de 130 à bien moins de 129.

Faut-il paniquer ou acheter la baisse ?

Le marché boursier a également une forte influence sur les autres marchés. Par conséquent, une baisse de la bourse a un impact sur le marché des devises, tout comme elle en a un sur la hausse.

Maintenant que les actions sont en baisse, que doivent attendre les investisseurs pour les prochains trimestres ? Si l'on se fie à l'histoire, les investisseurs devraient s'attendre à une hausse des cours boursiers dans la période à venir.

Chaque fois que le S&P 500 a été en hausse pendant six trimestres consécutifs, comme c'est le cas actuellement, les actions n'ont jamais été plus basses deux trimestres plus tard. Qu'en est-il quatre trimestres plus tard (c'est-à-dire une année complète) ? Eh bien, les actions ont augmenté de 15,5 % en moyenne.

Est-ce le moment d'acheter le creux de la vague ?