Chingari, l'application de vidéos courtes à la croissance la plus rapide et la plus appréciée en Inde, et Fashion TV ont conclu un partenariat exclusif, a appris VantagePointTrading dans un communiqué de presse. Souvent appelée la version indienne de TikTok, Chingari a obtenu le droit exclusif de diffuser du contenu Fashion TV.

La première collaboration du genre

Fashion TV est la chaîne de télévision de mode et de style de vie la plus connue et la plus influente au monde. Ils n'avaient jamais collaboré avec une application vidéo courte auparavant.

Une nouvelle collection NFT fascinante

Chingari, qui est propulsé par GARI pour un contenu exclusif, et Fashion TV ont également présenté une collection de 100 NFT. Les détenteurs de jetons bénéficieront d'un certain nombre d'avantages, tels que l'accès à des défilés de mode et à des fêtes exclusifs et l'entrée dans le Fashion Metaverse.

M. Sumit Ghosh, PDG et co-fondateur de l'application Chingari a déclaré :

Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer le partenariat de Chingari, propulsé par GARI et Fashion TV. Le partenariat sera mutuellement bénéfique pour les deux marques, Chingari obtenant les droits exclusifs de diffusion du contenu Fashion TV sur sa plateforme. De plus, les 100 NFT GARI Panda et Fashion TV NFT exclusifs, les NFT GARI Panda se révéleront être une ruée vers l'or pour les artistes et les célébrités du monde entier.

La communauté en croissance rapide de Chingari compte actuellement 130 000 000. Chingari est fière de s'impliquer dans des initiatives qui visent à améliorer les conditions sociales, y compris celles des membres de sa communauté. De plus, la plate-forme fournit constamment des chiffres.

Michel Adam Lisowski, président de FTV a déclaré :

Le partenariat s'aligne sur notre vision de rendre accessible à tous notre contenu premium des créateurs, mannequins et photographes les plus renommés de l'industrie de la mode. Les Fashion TV- GARI Panda NFTs sont une autre offre intéressante pour la communauté dans laquelle les premiers utilisateurs pourraient générer des paiements fous.