L'inflation a ralenti aux États-Unis, passant de 5,4 % à 5,3 % en rythme annuel. L'inflation de base a baissé encore plus, passant de 4,3 % en juillet à 4 %. L'inflation est-elle transitoire ?

Le principal événement de la semaine de trading est derrière nous puisque le rapport sur l'inflation aux États-Unis a été publié hier. Pour le camp de l'inflation transitoire, les données ont confirmé que l'augmentation des prix des biens et services au cours des derniers mois n'est rien d'autre que transitoire.

L'inflation de base et l'inflation globale ont toutes deux chuté par rapport à leurs sommets. Les données de base, qui excluent les prix de l'alimentation et de l'énergie, ont connu la plus forte baisse, passant de 4,3 % en juillet à 4 %. C'est cette donnée qui compte pour la banque centrale lorsqu'elle décide du niveau des taux d'intérêt.

Le prix des billets d'avion a baissé de 9,1 % en août. Les locations de voitures et les hôtels ont suivi, avec des baisses respectives de 8,5 % et 3,3 %.

Mais l'inflation reste vive malgré le ralentissement de ces derniers mois. Pour mettre les choses en perspective, le prix de l'essence a augmenté de 42,7 % au cours de l'année dernière, celui des voitures d'occasion de 31,9 %, tandis que la nourriture hors foyer a augmenté de 4,7 %.

L'inflation ne sera probablement pas transitoire

Malgré le ralentissement observé en août, il est peu probable que l'inflation soit transitoire. Au contraire, l'inflation élevée va probablement devenir persistante dans les mois à venir pour au moins les raisons suivantes.

Premièrement, si la Fed n'était pas dérangée par les tarifs aériens et le prix des voitures d'occasion en hausse, elle ne le sera pas maintenant qu'ils sont en baisse. Deuxièmement, en examinant de près les données relatives à l'inflation au sens médian, nous constatons que le chiffre d'hier n'était pas faible.

Le graphique ci-dessous montre l'augmentation des prix des biens et services dans 82 catégories de poids égal, et la tendance dans la période de 12 mois continue d'augmenter.

Dans l'ensemble, le rapport d'hier contenait un peu de tout. Les partisans d'une inflation transitoire ont célébré le ralentissement, tandis que ceux qui pensaient que l'inflation allait encore augmenter ont été confortés par les détails du rapport.

Le marché a réagi en vendant le dollar américain sur toute la ligne. En conséquence, l'EUR/USD, le GBP/IUSD ou l'AUD/USD ont atteint de nouveaux sommets quotidiens à la suite de la nouvelle, tandis que les contrats à terme sur les marchés boursiers américains ont également progressé – pour ensuite rendre tous les gains et même davantage après l'ouverture du marché au comptant.