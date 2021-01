Les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) publiées hier ont montré que l’inflation aux États-Unis ne se concrétise pas. Malgré l’énorme croissance de la masse monétaire M2, l’assouplissement monétaire et fiscal, l’inflation est introuvable.

En fait, les données de base, celles qui excluent les prix de l’énergie, étaient inférieures à 0,1 % en décembre. La Fed devrait plutôt s’inquiéter de l’absence d’inflation.

En modifiant son mandat au cours de l’été dernier, la Fed a signalé qu’elle était prête à laisser l’inflation dépasser l’objectif. Plus précisément, à la laisser dépasser 2 % pendant un certain temps. Pourtant, l’inflation menace de rompre sous zéro. Les traders qui connaissent la situation de la Banque du Japon ne peuvent s’empêcher de faire des comparaisons entre les deux. La Banque du Japon a fait quelque chose de similaire dans le passé, sans grand succès pour faire monter l’inflation.

Pourquoi l’inflation reste-t-elle si faible ?

En bref, l’argent n’est pas dépensé là où il devrait l’être. La pandémie de coronavirus a apporté un support monétaire et fiscal massif à l’économie américaine. Avant la crise sanitaire, il suffisait de parler de ce qu’on appelait « l’argent hélicoptère » pour susciter d’intenses discussions au sein de la communauté financière sur l’inflation galopante qu’il va générer. Ce que ces discussions n’ont pas pris en compte, c’est l’utilisation de l’argent.

Disons-le en termes simples. L’incertitude est toujours en hausse et les pertes d’emplois se poursuivent, comme le montrent les données des NFP de décembre (par exemple, 140 000 emplois ont été perdus par l’économie américaine en décembre 2020). Par conséquent, la plupart de l’argent reçu par les ménages est consacré à l’épargne, à l’endettement par carte de crédit et (fait assez étrange) à l’investissement.

L’argent frais ne se traduira par une hausse des prix que s’il est déployé dans l’économie réelle. Sans cela, l’inflation restera modérée. À ce stade, le problème n’est pas qu’il n’y ait pas assez d’argent, mais que l’argent ne soit pas utilisé à bon escient.

Les démocrates ont promis de nouvelles mesures de relance budgétaire. Toutefois, cela risque de faire grimper encore plus les cours des actions et le taux d’épargne. Peut-être qu’une meilleure façon de stimuler l’économie est de trouver un moyen pour les ménages d’utiliser l’argent reçu au départ.

Bien entendu, cela ne s’applique pas à tous les ménages. De nombreuses familles ont un besoin urgent de nourriture et d’argent pour survivre. Pourtant, des études montrent qu’une grande partie des chèques reçus jusqu’à présent sont allés directement à la bourse et non dans l’économie réelle. Nous ne devons pas nous attendre à une inflation plus élevée tant que cela se poursuivra.