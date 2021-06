L’inflation annuelle dans la zone euro a atteint 2 % en mai. La BCE est-elle sous pression pour agir maintenant que la Fed a commencé à retirer ses mesures accommodantes ?

L’un des communiqués économiques les plus importants pour la zone euro a été publié hier – le taux d’inflation annuel. Comme d’habitude, il est calculé à la fois pour la zone euro et pour l’Union européenne dans son ensemble, et un examen attentif du rapport révèle quelques points intéressants concernant les prix des biens et des services en Europe.

L’indice des prix à la consommation (IPC) est considéré comme la donnée la plus importante de la zone euro, et certainement une des données économiques que la Banque centrale européenne surveille de près. La banque centrale a un cadre de ciblage de l’inflation, et elle vise à ramener l’inflation en dessous mais proche de 2%. Si elle y parvient, cela signifie que le mandat est atteint.

Cela contraste fortement avec le mandat de la Réserve fédérale des États-Unis, par exemple, qui tient également compte de la composante emploi et équilibre sa décision en fonction des données sur la création d’emplois et l’inflation. La publication d’hier est d’autant plus importante qu’il y a seulement un an, l’inflation dans la zone euro n’était que de 0,1 %.

Détails du rapport sur l’inflation dans la zone euro

Ce rapport particulier n’a pas un impact énorme sur les marchés financiers. Comme l’estimation rapide de l’IPC et l’IPC préliminaire allemand sont publiés quinze jours plus tôt, l’information est en quelque sorte intégrée dans les prix. Cependant, la confirmation est importante pour les observateurs de la BCE et pour tous ceux qui tradent l’euro.

Le rapport montre que le taux d’inflation le plus faible a été enregistré en Grèce et à Malte, avec respectivement -1,2% et +0,2%. L’inflation la plus élevée de la zone euro a été enregistrée dans des pays comme le Luxembourg et l’Autriche, où le taux d’inflation a atteint respectivement 3 % et 4 % en mai.

La monnaie commune a été tradée avec un ton faible hier lorsque les données sur l’inflation ont été publiées, mais le mouvement était dû à la décision de la Fed, un jour plus tôt, de commencer à retirer les mesures de stimulation monétaire. Cela explique la faiblesse de la paire EUR/USD mais pas celle de l’EUR/JPY. Par conséquent, nous pouvons dire que les données d’inflation ont eu un impact sur les crosses de l’euro, car les participants au marché commencent à s’attendre à ce que la BCE suive les traces de la Fed.