L’un des paradoxes créés par la pandémie est le faible niveau d’inflation malgré l’intervention massive des banques centrales et des gouvernements. L’inflation, qui fait partie du mandat de toute banque centrale moderne, ne se montre pas, ce qui prouve une fois de plus qu’il existe une énorme différence entre la théorie et la pratique économiques.

En théorie, les banques centrales peuvent créer de l’inflation en imprimant de la monnaie. Parce qu’une banque centrale agit en tant que banquier du gouvernement, elle a le pouvoir de créer des quantités illimitées de monnaie. Le secret consiste à trouver le bon équilibre entre la croissance économique et la masse monétaire (c’est-à-dire la quantité de monnaie dans une économie) afin que l’inflation reste constante et proche de l’objectif. Le consensus économique est qu’une croissance économique soutenue peut être obtenue en ayant des niveaux d’inflation modérés – inférieurs mais proches de 2 % pour la plupart des banques centrales dans le monde.

La Fed s’attend à une hausse de l’inflation

La dernière réunion de la Fed de l’année précédente a révélé que la Fed s’attend à ce que l’inflation dépasse l’objectif en 2023. Bien que cela puisse sembler lointain dans le futur, la clé ici est de savoir dans quelle mesure la Fed laissera l’inflation courir.

Le récent passage à l’AIT (Average Inflation Targeting) a été l’une des mesures les plus audacieuses jamais prises par la Fed. Il représente également la plus grande inconnue des marchés quant à la réaction du dollar.

Le dollar va-t-il s’affaiblir ?

Pas nécessairement. Une inflation plus élevée se traduit par une monnaie plus faible, mais l’enjeu ici est la référence utilisée. Le marché des devises est formé de paires de devises qui reflètent la valeur d’une devise par rapport à une autre. Si l’inflation conduit à une monnaie plus faible, automatiquement, cela signifie que les autres monnaies se renforceront par rapport au dollar.

Cependant, toutes les banques centrales des pays développés ont réagi de la même manière que la Fed. Elles ont imprimé de la monnaie et se sont engagées dans des programmes d’assouplissement quantitatif. En d’autres termes, une paire de monnaies finira par refléter la différence entre les anticipations d’inflation des deux pays (régions) concernés. En d’autres termes, si l’inflation aux États-Unis passe à 3 % mais qu’au Royaume-Uni, elle passe à 5 %, quelle sera l’orientation future de la paire GBPUSD ?

En résumé, tout le monde s’accorde à dire que l’inflation arrive, mais nous devons encore découvrir quel sera l’effet sur le tableau de bord des changes. Une inflation plus élevée ne conduit pas à une monnaie plus faible si l’inflation augmente partout dans le monde.