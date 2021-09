L'inflation au Royaume-Uni a augmenté de 1,2% en août – la plus forte hausse depuis janvier 1997. Les prix des restaurants et des hôtels ont contribué à ce chiffre.

Cette semaine est dominée par les données sur l'inflation publiées dans de nombreuses économies développées. Il y a deux jours, l'inflation américaine a ralenti et est passée de 5,4 % à 5,3 %.

Ce n'était pas le cas au Royaume-Uni, cependant. L'inflation au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau en 9 ans, passant de 2 % à 3,2 %. De plus, l'inflation CIPH, incluant les coûts de logement des propriétaires occupants, a augmenté de 3 % en août.

Les prix des restaurants et des hôtels ont grimpé en flèche en août

Les prix des restaurants et des hôtels ont contribué le plus à la hausse de l'inflation en août. Ils ont tous deux contribué à hauteur de 0,65 % au chiffre de l'inflation, soit l'impact le plus important jamais enregistré.

Les prix précédemment réduits des restaurants et des cafés sont à blâmer. Pendant les premières phases de la pandémie, le gouvernement britannique a mis en place le programme EOHO (Eat Out to Help Out). En termes simples, il offrait une réduction de 50 %, soit un maximum de 10 GBP par personne, du lundi au mercredi, sur la nourriture et les boissons non alcoolisées.

Les prix des loisirs et de la culture, des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, ainsi que de l'alcool et du tabac ont tous augmenté au cours du mois, respectivement de 0,2%, 0,09% et 0,03%. Seuls les prix de l'habillement et des chaussures ont baissé de 0,01%, presque sans changement.

Pour les traders de devises, le rapport indique une pression croissante sur la Banque d'Angleterre (BOE) pour qu'elle réagisse. Alors que l'inflation est considérée comme transitoire dans les économies développées, principalement au détriment de la pandémie de COVID-19, tout dépend de la mesure dans laquelle la centrale peut se permettre de la laisser dépasser.

Dans le cas de la BOE, la banque centrale est mandatée par le gouvernement britannique pour maintenir l'inflation à l'objectif de 2 %. De cette façon, les ménages et les entreprises peuvent mieux planifier l'avenir. D'autre part, des taux d'inflation trop élevés ou trop bas rendent difficile la planification des dépenses, devenant ainsi un frein à la croissance économique.

L'inflation actuelle de 3,2 % est largement supérieure à l'objectif de la BOE. Combien de temps faudra-t-il avant qu'elle ne ralentisse la croissance économique ?