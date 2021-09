L'inflation dans la zone euro a atteint 3 % en août, contre 2,2 % en juillet. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis dix ans pour les prix des biens et services dans la zone euro. Les Allemands font le plein d'or physique.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a atteint 3 % en août, son plus haut niveau en dix ans. Les prix de l'énergie ont été les plus élevés, suivis par ceux des produits industriels non énergétiques, des produits alimentaires, des boissons alcoolisées et du tabac, ainsi que des services.

La semaine prochaine, la Banque centrale européenne (BCE) devrait tenir sa réunion régulière, et les traders considèrent les dernières données d'inflation comme haussières pour la monnaie commune. L'EUR/USD a largement dépassé 1,18 après la publication, et l'EUR/JPY a regagné le niveau de 130.

On s'attend à ce que la BCE annonce également une réduction de ses achats d'actifs, à la suite du message de la Fed de la semaine dernière. Si c'est le cas, les investisseurs y voient un mouvement hawkish possible pour l'euro, et le rebond des principales paires d'euros est donc logique.

Les Allemands font le plein d'or physique

En Allemagne, la hausse de l'inflation déclenche une ruée vers l'or physique. Les commodities sont des investissements alternatifs utilisés par les investisseurs à long terme pour se protéger de l'inflation.

La demande allemande de métal jaune a augmenté de manière significative, atteignant son plus haut niveau de la décennie au cours du premier semestre de l'année. Le rendement réel en Allemagne (défini comme le bund allemand à 10 ans moins le taux d'inflation) a plongé à un nouveau niveau historiquement bas en août, l'inflation en Allemagne ayant atteint 3,9 %. Le mois d'août a été le 64ème mois consécutif avec des rendements réels négatifs en Allemagne, ce qui explique l'appétit de la population pour les investissements alternatifs.

Tout comme la Fed aux États-Unis, la BCE considère que la hausse de l'inflation est temporaire. La banque centrale se concentre sur les données de base, qui excluent les prix de l'énergie, et nous voyons dans les données globales pourquoi elle le fait.

L'inflation de base a atteint 1,6 % en août, mais la BCE ne sera probablement pas pressée de modifier les conditions financières même si l'inflation de base reste supérieure à 1,5 % dans la période à venir. Dans l'ensemble, la BCE devrait commencer à débattre de la manière dont elle éliminera progressivement les mesures de relance, mais ne vous attendez pas à une suppression rapide des conditions accommodantes.