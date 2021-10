Les prix élevés de l'énergie et les problèmes d'approvisionnement continuent de pousser les prix des biens et services à la hausse. L'économie américaine doit faire face à la plus forte inflation de l'IPC global depuis 2008.

L'un des principaux événements économiques de la semaine de trading a été la publication des données sur l'inflation américaine pour le mois de septembre. Les traders voulaient voir si l'inflation est effectivement transitoire ou si elle se maintient aux niveaux élevés actuels.

Le résultat est mitigé. D'une part, l'inflation de base, celle qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, est restée stable, à 4 % en glissement annuel. D'autre part, l'inflation globale de l'IPC a encore augmenté de 0,1 % en septembre, pour atteindre 5,4 % en glissement annuel. Ces deux taux atteignent des sommets sur plusieurs décennies : l'inflation de base est la plus élevée depuis les années 1990, tandis que l'inflation globale de l'IPC américain est la plus élevée depuis 2008.

Il est donc difficile d'affirmer qu'une inflation plus élevée est transitoire lorsqu'elle continue d'augmenter, même si ce n'est pas au même rythme que par le passé. Les prix de l'énergie (pétrole, gaz naturel) augmentent également et, compte tenu des problèmes d'approvisionnement actuels, la pression sur l'inflation reste à la hausse.

Le dollar américain a chuté suite à la nouvelle

Le marché a réagi immédiatement à la nouvelle et a envoyé le dollar américain à la baisse sur toute la ligne. Ainsi, après la publication, la paire EUR/USD a rebondi de la zone des 1,1520 à près de 1,16, et des actions similaires ont été observées sur d'autres paires de dollars américains.

La réaction la plus impressionnante a peut-être été celle du prix de l'or. Tout d'abord, il s'est approché de 1 800 dollars, et maintenant il se consolide sous une résistance majeure.

Les prix des billets d'avion, des voitures de location et des hôtels ont baissé en septembre, mais une grande partie de cette baisse a été compensée par la hausse des frais de logement. Donc, pour l'instant, l'inflation est rigide et non transitoire.