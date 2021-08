Qui est short sur les marchés d'actions américains ? Les investisseurs restent optimistes malgré des valorisations très élevées.

Il semble que plus personne ne veuille shorter les marchés boursiers américains. La hausse ininterrompue a conduit l'intérêt pour le shorting à son plus bas niveau depuis plus de vingt ans.

La politique monétaire et budgétaire souple, ainsi que les 18 000 milliards de dollars d'obligations à rendement négatif, ont conduit les investisseurs à se ruer sur les actions. Toute petite correction a été achetée de manière agressive par des investisseurs qui ne sont pas gênés par les valorisations élevées.

Pour le trader de devises, les performances du marché boursier sont très importantes car elles influencent le sentiment de prise de risque ou de perte de risque. Plus précisément, une hausse du marché boursier s'accompagne généralement d'une faiblesse du dollar américain et du yen japonais. Le fait de savoir que l'intérêt à court terme a diminué peut aider les investisseurs à prendre certaines décisions importantes.

Les marchés d'actions ne sont pas tous des marchés de surenchère

Le marché américain des actions est le plus important au monde. En raison de la culture d'investissement des ménages américains, toutes les entreprises du monde qui souhaitent se développer cherchent à accéder aux capitaux américains. Par conséquent, les flux d'entrée et de sortie des marchés d'actions américains peuvent également influencer l'évolution des prix sur d'autres marchés.

Récemment, les marchés américains, et donc l'environnement à risque, ont bénéficié de la déroute des marchés chinois. Le gouvernement chinois serre la vis aux entreprises technologiques chinoises, et des changements intéressants se produisent dans les premières entreprises du monde en termes de capitalisation boursière.

Par exemple, NVIDIA est sur le point de détrôner Tencent en tant que 10ème entreprise mondiale – bien que Tencent ait une activité principale solide avec un portfolio d'investissements de 300 milliards de dollars. De même, Walmart, le détaillant américain, est sur le point de prendre la 15ème place d'Alibaba.

Ces mouvements permettent d'expliquer la surenchère des actions américaines. Plus précisément, les flux se déversent des actions chinoises vers les actions américaines. Ces mêmes flux sont responsables des girations sur le marché des devises, les investisseurs liquidant des positions dans une devise pour en ouvrir de nouvelles dans une autre devise.

En résumé, les marchés d'actions restent élevés, et la tendance est à la poursuite de la dynamique haussière. Même si la Fed annonce un calendrier pour la réduction de ses achats d'actifs, les conditions financières resteront accommodantes pendant longtemps.