Tesla a été l’un des meilleurs performers cette année. Oui, l’indice Nasdaq 100 a atteint plusieurs nouveaux sommets historiques pendant la pandémie. Cependant, ce n’est rien comparé à Tesla, qui est en hausse de +622,49 % depuis le début de l’année.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix d’une action augmente. C’est pourquoi il est important de comprendre les mécanismes qui interviennent lors du trading en bourse et ce qui entraîne une hausse ou une baisse des cours.

Avant de commencer, il est obligatoire de faire la différence entre les actions et les CFD. La plupart des courtiers, en particulier ceux qui proposent des produits de change, ajoutent des « actions » ou des indices, qui sont en fait des CFD ou des Contrats pour la différence. En achetant ou en vendant un tel produit, vous ne participez pas à l’évolution du cours de l’action, mais vous ne faites que spéculer sur son évolution.

Ce qui fait monter ou descendre les actions

Tesla est l’une des actions technologiques sur lequel l’attention s’est portée pendant la pandémie. Bien qu’elle soit un constructeur automobile, elle est considérée par beaucoup comme une entreprise technologique. L’ensemble du secteur technologique était en hausse en 2020, mais c’est Tesla qui a le plus augmenté. Comment cela se fait-il ?

Tout d’abord, le prix de toute chose augmente ou diminue en fonction de l’évolution de la demande. Lorsque le volume des achats dépasse celui des ventes, le prix augmente. D’autre part, lorsque plus de vendeurs dominent le marché, le prix baisse.

Bien que cela soit fondamental, il existe sur le marché boursier un système appelé « margin trading ». En effet, on peut participer à la fois au côté long et au côté court avec plus que le montant disponible sur le compte de trading.

Par exemple, l’achat sur marge signifie en fait que l’investisseur emprunte de l’argent au courtier. Ainsi, si l’on pense que le prix d’une action Tesla va tripler au cours de l’année prochaine, on peut décider de l’acheter sur marge, c’est-à-dire d’acheter plus d’actions que le compte ne le permet. Cela exerce une pression à la hausse sur le prix de l’action. D’autre part, si le prix baisse, le trader recevra un appel de marge car plus le prix baisse, plus le courtier ferme automatiquement la position.

Deuxièmement, il existe une sorte de « short squeeze ». La vente à découvert d’actions n’est pas lucrative, car le potentiel de pertes est illimité alors que les gains sont limités à 100 % (c’est-à-dire que l’action passe à zéro). Si le prix augmente, les actions à découvert sont « serrées » car elles doivent trouver plus de fonds pour couvrir la hausse. Dans le cas contraire, le courtier rachète les actions empruntées, ce qui alimente encore le prix de l’action.

Jusqu’en 2020, l’action Tesla était l’une des plus short au monde. Par conséquent, une explication plausible est que les shorts ont été comprimés à un tel point qu’ils ont été abandonné, comme le montre la baisse de la valeur marchande des shorts Tesla à seulement 19,5 milliards de dollars.