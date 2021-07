Les données de l’IPC américain de juin ont augmenté beaucoup plus que prévu. Les données principales et secondaires ont surpris à la hausse.

Les données sur l’inflation américaine pour le mois de juin ont surpris les marchés, atteignant 5,4 % en glissement annuel, soit beaucoup plus que les 4,9 % attendus. Les prix de l’essence, du fioul, des voitures et des camions d’occasion ont fortement augmenté.

Soudainement, la Fed subit une pression intense pour agir, alors que nous ne pouvons pas en dire autant de la Banque centrale européenne ou de la Banque du Japon. Par conséquent, la balle est maintenant dans le camp de la Fed alors que les participants au marché tournent leur attention vers le témoignage du président de la Fed, M. Powell, qui doit avoir lieu plus tard au cours de la session nord-américaine.

La réouverture fait grimper les prix des voyages et du tourisme

Les investisseurs s’attendaient à ce que l’IPC mensuel augmente de 0,5 % et l’IPC de base de 0,4 % en juin. Mais la réalité a montré que l’inflation est plus forte que prévu, les deux mesures ayant augmenté de 0,9 %. Les prix des voitures et camions d’occasion ont augmenté de 10,5 % au cours du mois, après une hausse de 7,3 % en mai et de 10 % en avril.

Divers facteurs ont contribué à la hausse de l’IPC, comme la réouverture de l’économie américaine qui pousse à la hausse les prix des voyages et du tourisme. Les tarifs des compagnies aériennes, par exemple, ont augmenté de 2,7 % en juin.

Une autre explication, outre la hausse de la mobilité nationale, est que les prix élevés ont comprimé les premiers acheteurs. En outre, les salaires sont en hausse dans certains secteurs moins bien rémunérés.

Une chose est sûre, c’est que l’inflation ne semble plus être transitoire. L’inflation beaucoup plus élevée a entraîné une hausse du dollar américain, les investisseurs s’étant précipités pour acheter le billet vert en espérant que la Fed agira plus tôt que prévu. Ainsi, le taux d’échange EUR/USD est repassé sous la barre des 1,18 après la tentative de la semaine dernière.

Le témoignage semestriel du président de la Fed, Powell, débute aujourd’hui, et avec une inflation aussi forte, il aura du mal à expliquer pourquoi la Fed s’attend à ce qu’elle soit transitoire.