L'inflation aux États-Unis est attendue aujourd'hui, et le marché s'attend à une hausse de 0,8 % MoM. À quoi ressemblera l'IPC annuel et que fera le dollar américain ?

Aujourd'hui est le jour de négociation le plus important de la semaine pour les négociants en dollars américains et de nombreux autres acteurs du marché. L'IPC américain ou les données d'inflation pour février devraient être publiés plus tôt dans la session américaine, et le consensus est que les prix des biens et services ont encore augmenté de 0,8 % au cours du mois précédent.

Cependant, le risque que l'inflation soit plus élevée que cela est orienté à la hausse. L'inflation devait culminer en février, mais le conflit en Ukraine a entraîné une hausse vertigineuse des prix de l'énergie. Par conséquent, si les données de février dépassent les attentes, attendez-vous à ce que les données de mars montrent une nouvelle hausse.

Les estimations de l'IPC américain pour février se situent dans une fourchette étroite, de 7,7 % selon Société Générale à 8,1 % selon Pictet. Toutes les autres estimations se situent entre les deux, mais le risque est que l'inflation ressorte vers le haut de la fourchette ou même au-dessus.

Alors, y a-t-il des raisons de vendre le dollar américain ?

L'inflation est sur une tendance haussière

Pour commencer, l'inflation aux États-Unis est sur une trajectoire ascendante. En janvier, il a atteint 7,5 %, le niveau le plus élevé depuis quatre décennies.

La force du dollar américain manque d'élan

Deuxièmement, la force du dollar américain manque de dynamisme, du moins ces derniers temps, à en juger par l'évolution des prix. Par exemple, l'USD/JPY a du mal à tenir au-dessus de 116, l'AUD/USD est bien au-dessus de ses plus bas, et même la paire EUR/USD s'est redressée.

Le billet vert est considéré comme une monnaie refuge et une grande partie de ses gains ces jours-ci sont attribués au conflit en Ukraine. Cependant, il n'a pas été en mesure de conserver ces gains, montrant ainsi un manque d'élan.

Les prix du pétrole ont bondi

Enfin, la hausse incessante des prix du pétrole alimente encore les anticipations d'inflation. Le prix du pétrole brut WTI s'est échangé récemment au-dessus de 120 $ le baril, et donc on s'attend à une plus grande hausse des prix des biens et services.