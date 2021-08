L'inflation américaine s'est modérée en juillet. Tout en restant élevé, le taux global ralentit à 0,5 % contre 0,9 % et reste inchangé à +5,4 % en glissement annuel.

Tous les traders de devises ont attendu la publication de l'inflation américaine cette semaine. Avant que les données ne soient publiées hier, l'action des prix sur le marché des devises était typique du trading d'été – un jeu d'attente jusqu'à la publication.

L'inflation en juillet s'est modérée tout en restant élevée. Les investisseurs craignaient que le taux d'inflation ne s'accélère encore, mais il est resté inchangé sur l'année, à +5,4 %. Ce taux reste bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed précédente, mais il est conforme à la définition de la stabilité des prix de la nouvelle Fed, à savoir une moyenne de 2 % sur une certaine période.

La Fed a clairement indiqué qu'elle était prête à laisser l'inflation dépasser l'objectif pendant un certain temps. L'idée sous-jacente est que l'inflation est transitoire et que l'économie a encore besoin de support pour se remettre de la pandémie de COVID-19.

Outre l'inflation globale, les données de base, celles qui excluent les prix de l'alimentation et de l'énergie, ont été plus faibles que prévu en juillet. Les acteurs du marché s'attendaient à ce qu'elle atteigne 0,4 % sur le mois, mais elle s'est ralentie à 0,3 % – ce qui constitue néanmoins une augmentation, bien que moins importante que prévu.

La Fed gardera-t-elle son sang-froid ?

Les prix de l'énergie et des véhicules neufs sont ceux qui ont le plus augmenté en juillet, tandis que les prix des voitures et camions d'occasion ont baissé par rapport aux mois précédents. En outre, les prix du logement (c'est-à-dire les loyers) restent élevés et pourraient déclencher une nouvelle hausse du taux d'inflation, surtout si les prix des ventes de logements neufs continuent d'augmenter.

Même si l'inflation se calme, elle reste sur la voie de la hausse. L'indice des prix à la consommation (IPC) est un panier de biens et de services qui ne comprend pas tous les prix d'une économie. Par conséquent, les consommateurs peuvent encore constater une inflation encore plus élevée dans certains autres secteurs.

Par exemple, Tyson Foods, le deuxième plus grand transformateur de viande au monde, vient d'annoncer cette semaine qu'il augmentait le prix de sa viande de 39 %. La raison en est l'augmentation des coûts et de l'inflation.

Mais, si les données de base ne prennent pas en compte les prix des aliments, de tels changements de prix n'apparaîtront pas dans les données officielles. Pourtant, nous avons tous besoin de nourriture pour nous alimenter d'un jour à l'autre.

Le meilleur graphique pour expliquer le mantra de l'"inflation transitoire" de la Fed est peut-être celui ci-dessus. Il montre les prix à la consommation aux États-Unis depuis février 2020, date du début de la pandémie de COVID-19. Tous les postes sont pour la plupart inchangés, malgré quelques énormes écarts pour les locations de voitures et de camions et les ventes de voitures et de camions d'occasion.

Après la publication d'hier, le dollar américain a subi une baisse généralisée, bien que modérée. Par ailleurs, les indices boursiers ont atteint de nouveaux sommets, libérés par la montée des craintes d'inflation.