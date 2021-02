Le marché des changes se trouve à un point d’intersection. Avec un mois de trading déjà derrière nous, le dollar américain est en pleine ascension. EURUSD, AUDUSD, USDJPY – ils souffrent tous de la même chose, un billet vert plus élevé. La surprise vient du fait que toutes les sociétés d’investissement ont prédit une baisse du dollar américain pour 2021. Jusqu’à présent, ce n’est pas le cas, car le thème de la reflation se poursuit sans que le dollar ne faiblisse.

Cette semaine, le rapport trimestriel de remboursement du département du Trésor américain a révisé le calendrier d’émission de la dette. Plus précisément, le TGA ou compte général du Trésor va diminuer de manière significative, ce qui signifie que davantage de dollars américains vont arriver sur le marché. L’effet net serait une baisse du billet vert, donc une hausse de l’EURUSD, de l’AUDUSD, de la GBPUSD et une baisse de l’USDJPY, etc.

Toutefois, il manque une chose au puzzle général : l’impact des vaccins sur la pandémie et la reprise économique.

Le dollar est en forte hausse depuis l’entrée en fonction de Biden

Le point de convergence que je mentionnais au début de cet article est que les traders sont confrontés à une décision difficile. Ceux qui pensent que le dollar va réagir à l’augmentation des liquidités, vont probablement favoriser un retournement des paires de dollars. D’autre part, certaines voix affirment que l’impact économique de la hausse du taux de vaccination en Amérique créera un énorme fossé entre la croissance économique américaine et le reste du monde. En tant que tel, le dollar reflétera la nouvelle réalité économique et continuera à augmenter avec l’amélioration de l’économie.

Une autre chose étrange s’est produite hier. Le dollar était nettement plus élevé au début de la session nord-américaine par rapport aux monnaies du G10 et des marchés émergents. Dans le même temps, le marché boursier a continué à grimper, ce qui suggère un fort sentiment de risque. En outre, il n’y a pas eu de support provenant des écarts de taux, car, par exemple, les taux à cinq ans étaient plus volatils en dehors des États-Unis.

Tout ce qui précède suggère un dollar à un point de convergence, mettant les traders à rude épreuve. Pour compliquer encore les choses, le dollar est en forte hausse depuis l’entrée en fonction de Biden. Se pourrait-il que le dollar ait baissé dans l’espoir de voir Trump gagner, et qu’une fois que le marché a réalisé le contraire, le dollar se soit retourné ? Se pourrait-il aussi que la hausse des actions et du dollar ne soit pas un concept impossible de nos jours ? À ce stade, nous ne devons écarter aucun scénario.