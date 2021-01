Le premier communiqué économique important de l’année a révélé une économie résiliente aux États-Unis. L’ISM manufacturier, l’indicateur le plus pertinent pour le secteur manufacturier aux États-Unis, a atteint des niveaux supérieurs à 60 en décembre.

Plus précisément, sur des attentes de 56,6, l’indicateur ISM manufacturier a atteint 60,7 en décembre de l’année dernière. On est loin du niveau de 50 qui définit un secteur qui se contracte ou se développe. Pour rappel, lorsque l’ISM, qui est l’équivalent des PMI en Europe et dans le reste du monde, passe en dessous de 50, le secteur se contracte. En revanche, lorsqu’il atteint des valeurs supérieures à 50, le secteur se développe. Les niveaux normaux dans un scénario expansionniste se situent entre 50 et 60. Tout ce qui est supérieur à 60 indique un secteur qui risque de surchauffer.

La Fed interviendra-t-elle si le reste de l’économie se redresse aussi vite que le secteur manufacturier ?

Détails du rapport ISM Manufacturier de décembre 2020

Pour les traders, le rapport ISM a de multiples implications. D’une part, il montre comment le secteur se comporte. D’autre part, les traders examinent les détails du rapport et rassemblent les informations afin de se faire une idée précise des autres données économiques à publier.

Les rapports ISM sont particulièrement importants avant qu’ils ne soient généralement publiés avant le rapport des NFP. Les NFP sont publiés tous les premiers vendredi du mois, et l’ISM manufacturier paraît quelques jours plus tôt. Si la composante emploi est forte, il est possible que les NFP dépassent les attentes.

Le rapport de l’ISM Manufacturier pour décembre 2020 a révélé que la composante emploi a atteint le niveau 50 pour la première fois depuis la pandémie. Ceci est extrêmement important pour le rapport des NFP et suggère que nous pourrions voir un rapport positif vendredi.

En plus de la forte composante emploi, les stocks ont chuté de façon spectaculaire en décembre. C’est un autre élément positif pour l’économie, car un faible niveau de stocks suggère que l’économie a plus de marge de manœuvre pour croître dans la période à venir. Si l’ADP (masse salariale du secteur privé) dépasse les attentes plus tard dans la journée, le marché pourrait commencer à fixer les prix dans un rapport NFP positif.

Comment le dollar américain a-t-il réagi ? Habituellement, les données économiques sont positives pour la monnaie. Cette fois, cependant, le dollar a baissé car le marché se concentre davantage sur la pandémie et la façon dont la Fed a réagi à la crise économique.