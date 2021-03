L’un des rapports économiques les plus attendus du premier trimestre de chaque année est le rapport sur les perspectives économiques de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Le rapport intérimaire publié hier a surpris le monde de manière positive – l’OCDE prévoit que l’économie mondiale connaîtra une croissance de 5,6 % en 2021 et de 4 % en 2022.

Les nouvelles projections sont supérieures d’environ 1 % aux précédentes, ce qui envoie un signal haussier à l’ensemble des marchés financiers. De manière inattendue, les bonnes nouvelles sont venues comme un signe de confiance – les actions ont réagi en se redressant.

Déploiement plus rapide et efficace de la vaccination

L’une des raisons invoquées par ce rapport plus optimiste est le déploiement plus rapide et efficace de la vaccination. En effet, le démarrage a été différent d’un pays à l’autre. Si certains pays ont organisé le processus plus rapidement (par exemple, le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël), d’autres ont été confrontés à des problèmes d’approvisionnement mais aussi à des questions logistiques.

Cependant, chaque jour compte, car les gouvernements du monde entier font mieux face aux défis liés aux infrastructures. Chaque jour, une nouvelle solution est trouvée pour augmenter les capacités – même les concurrents de l’industrie pharmaceutique ont accepté de produire des vaccins développés par leurs rivaux sur le marché.

En conséquence, la course à la reprise économique est inégale. Celui qui remportera le taux de vaccination gagnera également une plus grande part de l’économie mondiale.

Le rapport mentionne également les mesures de relance budgétaire dans les économies avancées. Rien qu’aux États-Unis, le rapport estime que le PIB sera dopé d’environ 3 % cette année grâce à ces mesures de relance.

Pourtant, même dans ce chapitre, d’énormes différences existent. Le graphique ci-dessus montre l’incroyable écart entre le support fiscal des États-Unis et ceux de la zone euro ou du Japon. Au cours des trois derniers mois seulement (c’est-à-dire depuis décembre 2020), le support fiscal des États-Unis a éclipsé celui de l’Europe ou du Japon. Il est donc normal de s’attendre à une reprise économique à différents moments.

Néanmoins, il existe des éléments positifs. Par exemple, les retombées d’une reprise économique plus rapide aux États-Unis devraient également se répercuter sur la croissance économique de ses partenaires commerciaux.

Un autre aspect intéressant couvert par le rapport concerne la politique monétaire. L’OCDE accorde son vote de confiance aux politiques monétaires souples actuelles et exhorte les banques centrales à maintenir les conditions en place. En outre, elle suggère même de laisser l’inflation dépasser les prévisions, comme l’a également déclaré cette semaine Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain.

Au total, un rapport optimiste de l’OCDE. Révisera-t-elle encore ses pronostics dans le prochain rapport intermédiaire ? Tout le monde s’y attend certainement.