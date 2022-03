Le prix de l'or est revenu aux niveaux observés avant le début du conflit russo-ukrainien. Alors devriez-vous acheter cette baisse, ou est-ce le début d'un nouveau marché baissier ?

L'une des plus grandes déceptions des investisseurs en 2021 a été la sous-performance de l'or. Historiquement parlant, l'or s'est bien comporté pendant les périodes de forte inflation.

Cependant, les rendements de l'or ont été négatifs l'année dernière, et beaucoup espéraient que 2022 serait différent. Après tout, l'inflation aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies et dépasse l'objectif dans la plupart des économies avancées.

Le conflit russo-ukrainien a déclenché un mouvement vertical à la hausse du prix de l'or. Le métal jaune s'est échangé au-dessus de 2 000 $ pour la première fois depuis qu'il a atteint un nouveau sommet historique en 2020, mais a rapidement inversé la tendance.

A ces niveaux, le prix de l'or a effacé le mouvement haussier déclenché par le conflit en Europe de l'Est. De plus, le biais reste baissier si l'on considère le tableau technique.

Le motif possible de la tête et des épaules suggère plus d'inconvénients

Un mouvement haussier brutal suivi d'un retracement tout aussi agressif est souvent le début d'une configuration tête-épaules. La consolidation actuelle pourrait tout aussi bien être l'épaule droite du modèle, et si le marché casse et se maintient en dessous de l'encolure, visible en noir sur le graphique ci-dessous, une course pour le mouvement mesuré pourrait suivre.

Le mouvement mesuré est égal à la distance entre le point le plus haut de la tête et l'encolure, projetée à partir de l'encolure. Plus précisément, le tableau technique suggère que le prix de l'or pourrait chuter à 1 760 $, comme le montre le mouvement mesuré.

Le prix de l'or ne parvient pas à offrir une couverture contre l'inflation

Le prix de l'or n'a pas réussi à offrir une couverture contre l'inflation en 2020 et 2021, et il semble qu'il en soit de même cette année. Alors, vers quoi les investisseurs devraient-ils porter leur attention ?

Une réponse est le marché boursier.

Alors que le dollar s'est renforcé pendant la pandémie et a fait un nouveau bond lorsque le conflit russo-ukrainien a commencé, il a récemment renoncé à la plupart des gains. Les actions se sont remises des plus bas et ont tenté d'atteindre de nouveaux sommets historiques, et cette décision a déclenché une faiblesse prononcée du dollar américain.