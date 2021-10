Le prix de l'or est en baisse de près de -8% cette année, et il a du mal à rebondir depuis ses plus bas. Alors, que nous réserve 2022 et que dit l'histoire aux investisseurs de l’or ?

L'un des marchés les plus curieux cette année a été celui de l'or. La hausse de l'inflation n'a pas entraîné ce que beaucoup attendaient, à savoir une hausse similaire du prix de l'or. C'est plutôt le contraire qui s'est produit : le prix de l'or a chuté de 8 % depuis le début de l'année, et les investisseurs ont au moins deux explications pour ce mouvement.

Premièrement, le prix de l'or est déprimé par la hausse du dollar américain. Il s'agit là d'une autre anomalie – une inflation croissante dans une monnaie plus forte, un environnement rare, mais qui est responsable de l'action baissière du prix de l'or.

Deuxièmement, la politique monétaire va se resserrer dans les mois/années à venir, de sorte que les prévisions d'inflation devraient diminuer par rapport aux niveaux élevés actuels. À ce titre, les prévisions concernant le prix de l'or pour le reste des années 2021 et 2022 ne sont pas haussières, bien au contraire.

Selon une prévision faite par ABN AMRO, le prix de l'or devrait s'établir à 1 500 $ d'ici décembre 2022, soit moins que les 1 750 $ actuels.

Comment l'or s'est-il comporté historiquement ?

Les prévisions ci-dessus peuvent effrayer les investisseurs qui pensaient placer une partie de leurs fonds dans l'or, mais l'histoire favorise l'investissement dans le métal précieux. Au cours des deux dernières décennies, l'or n'a connu que deux années avec des rendements négatifs – 2013 et 2015.

Curieusement, 2013 a été l'année où la Fed a réduit ses achats d'actifs à la suite de la crise financière mondiale. L'or finira-t-il par produire des rendements négatifs en 2021, lorsque la Fed réduira à nouveau ses achats d'actifs ?