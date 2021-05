À long terme, l’or dépasse la hausse des prix à la consommation. Qu’est-ce qui en fait une réserve de valeur ?

L’or est la seule forme d’argent qui a survécu pendant des millénaires. Bien qu’il ne s’agisse pas d’argent à proprement parler au 21e siècle, c’est la réserve de valeur qui a la plus longue histoire. En fait, c’est la plus longue réserve de valeur de l’histoire de l’humanité.

Dans les années 1970, les États-Unis ont abandonné l’étalon-or. En effet, les dollars américains en circulation n’étaient plus soutenus par l’or détenu par la Fed. À partir de ce moment, d’autres pays ont également abandonné l’étalon-or, et c’est ainsi que sont nées les monnaies flottantes. Et depuis, l’or a servi de couverture contre l’inflation.

Sur une échelle de temps suffisamment longue, le prix de l’or dépasse l’inflation

À l’heure actuelle, la gestion de portefeuille met l’accent sur le rôle des investissements alternatifs. C’est-à-dire tous les investissements autres que les stratégies à long terme.

Les investissements alternatifs ne sont pas seulement des commodities, mais aussi des investissements immobiliers, des objets de collection, des investissements en infrastructure, ainsi que des stratégies de hedge funds et de private equity. Ils se caractérisent par deux propriétés principales : ils servent de couverture contre l’inflation et sont moins liquides que les investissements traditionnels.

Seulement, le marché de l’or a changé depuis l’abandon de l’étalon-or dans les années 1970. Aujourd’hui, le marché de l’or papier, ou l’or utilisé comme investissement, représente une part importante du système financier global.

En outre, il est plus liquide que, par exemple, l’immobilier. Pourtant, il remplit la même fonction traditionnelle de protection contre l’inflation. Par conséquent, le problème de la faible liquidité est résolu par les instruments en or papier, et c’est pourquoi les gestionnaires d’investissement allouent généralement une petite proportion de leurs portefeuilles à long terme à l’or.

Ces dernières années, « l’or digital », comme on appelle aussi le Bitcoin, a fait son apparition. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Bitcoin est représenté dans la couleur de l’or ? En effet, son adoption par les gestionnaires institutionnels a augmenté, mais la volatilité du marché du Bitcoin le rend peu attrayant pour les investisseurs à long terme qui privilégient généralement les placements alternatifs.

Prenez ce mois-ci, par exemple. L’or a dépassé les 1 850 $ et se négocie à la hausse dans un contexte de baisse du dollar américain. Pourtant, le Bitcoin a chuté de 25 % en moins de deux jours au début de cette semaine de trading.

Depuis 1975, l’or a progressé de 829 %, tandis que l’indice des prix à la consommation, ou IPC, n’a progressé que de 410 %. Par conséquent, à long terme, l’or sert de couverture contre l’inflation.