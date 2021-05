Le récent mouvement haussier de l’or se poursuit, puisqu’il atteint son plus haut niveau depuis janvier. Qu’est-ce qui pousse les investisseurs à revenir vers le métal jaune ?

L’or a effectué un retour en force depuis ses récents points bas. Après avoir atteint un nouveau sommet historique à l’été 2020, le métal jaune a chuté de plusieurs centaines de dollars pour ensuite trouver un support sous les 1 700 $.

Quelque chose a changé à ce moment-là, car les investisseurs ont recommencé à enchérir sur l’or. Peut-être que le déclin du marché des crypto-monnaies par rapport aux sommets était responsable du nouvel intérêt pour l’or. Ou il se pourrait que les craintes d’inflation aient conduit les investisseurs à allouer une plus grande partie de leurs portefeuilles à l’or.

Quelle que soit la raison, l’or, ainsi que d’autres commodities, bénéficient de la baisse du dollar américain et d’une forte reprise économique après la pandémie menée par la COVD-19. Les prix du maïs et du soja ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de huit ans. De plus, le prix du bois de construction a plus que quintuplé en moins de douze mois, à la faveur d’un boom de l’immobilier américain.

Les prix des commodities ont donc explosé et l’inflation américaine d’avril a atteint son niveau le plus élevé depuis quatre décennies. La récente hausse du prix de l’or est-elle le résultat de la montée des craintes d’inflation ?

Liquidation des actifs digitaux et craintes d’inflation – Principaux moteurs de l’or

Une analyse des contrats à terme CME suggère que les grands investisseurs institutionnels pourraient se détourner des actifs digitaux pour revenir vers le métal jaune. Après que l’or a atteint un sommet historique au-dessus de 2 000 $ l’année dernière, il a corrigé tandis que le Bitcoin et d’autres actifs digitaux ont poursuivi leur rallye.

Cependant, la correction la plus récente dans l’espace crypto a effacé une grande partie de ces gains. Le Bitcoin a perdu plus de 50 % de sa valeur, tandis que d’autres coins ont connu des baisses encore plus importantes. Les marchés à terme du Bitcoin ont subi la plus forte correction depuis octobre dernier, et les sorties du marché de la crypto-monnaie pourraient s’être transformées en entrées sur le marché de l’or.

La hausse de l’inflation est un autre motif d’inquiétude pour les investisseurs. L’or est la couverture traditionnelle contre l’inflation depuis si longtemps que de nombreux traders se demandent pourquoi il en irait autrement cette fois-ci ? La volatilité de l’actif digital n’ayant pas la faveur des investisseurs institutionnels, la récente hausse du prix de l’or pourrait indiquer un retour en grâce du métal jaune.