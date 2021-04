L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19, et tout a changé de façon spectaculaire dans le monde. Les économies mondiales entrent en récession, et les gouvernements et les banques centrales interviennent en assouplissant les politiques fiscales et monétaires.

Ainsi, les attentes en matière d’inflation ont augmenté partout dans le monde. Avant la pandémie, la plupart des banques centrales du monde développé avaient du mal à remplir leur mandat de stabilité des prix. Mais aujourd’hui, le risque est que l’inflation dépasse les objectifs fixés au niveau mondial, et c’est pourquoi les investisseurs doivent se tourner vers la couverture monétaire de l’inflation – le marché de l’or.

Pourtant, le prix de l’or a considérablement baissé depuis son sommet historique de 2020. Après avoir brièvement tradé au-dessus de 2 000 $ en août 2020, le prix de l’or s’est replié sous les 1 700 $, où il a trouvé un certain support.

Pourquoi le prix de l’or baisse-t-il si l’inflation est sur le point d’augmenter dans les mois à venir ?

Le nouvel or

L’une des raisons est le nouvel or – le Bitcoin. Les crypto-monnaies ont eu une réaction extraordinaire à la pandémie, les investisseurs se sont rués sur les actifs digitaux comme s’il n’y avait pas de lendemain. Selon Coinbase, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, le nombre de traders a augmenté de façon spectaculaire au cours du premier trimestre de la nouvelle année, ce qui explique la hausse des prix.

Le Bitcoin s’est tradé au-dessus de 60 000 $ au cours du week-end, mais il y a moins de six mois, il était en dessous de 10 000 $. En d’autres termes, alors que l’or est passé de plus de 2 000 à 1 700 $, le Bitcoin a dépassé les 60 000 $. La tendance s’est accélérée depuis que Tesla a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans le « nouvel or » au début de l’année, de sorte que le cours de son action est fortement corrélé au prix du Bitcoin.

Le marché rebondit sur un support solide

Le mouvement à la hausse du Bitcoin et à la baisse de l’or est une divergence difficile à comprendre pour les traders. Après tout, si l’inflation est censée reprendre, mais que le prix de l’or baisse, cela signifie que les investisseurs ont trouvé un nouveau moyen de protéger leurs portefeuilles contre l’inflation. En fait, cela signifie que le Bitcoin sert de couverture contre l’inflation et que les fonds quittent le marché de l’or.

Le problème ici est le rallye prolongé du Bitcoin. Si, en effet, les investisseurs cherchent à se protéger contre l’inflation en achetant des Bitcoins, les niveaux actuels suggèrent une inflation beaucoup plus élevée que prévu. Nous découvrirons demain, au moment de l’inflation américaine, s’il existe un lien entre les deux. Si l’inflation dépasse les attentes, c’est le Bitcoin, et non l’or, qui en profitera.