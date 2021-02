Le prix de l’or oscille autour de 1 850 $, dans ce qui semble être une consolidation en dessous du niveau psychologique de 2 000 $. Après avoir atteint un sommet historique au-dessus de 2 000 $ en 2020, l’or a fléchi par rapport à ces sommets, malgré l’appréciation continue des autres marchés par rapport au dollar. Dans un sens, on peut dire que le prix de l’or est en avance et que les mois à venir sont critiques pour voir si cette corrélation existe bien.

L’une des raisons pour lesquelles les investisseurs se tournent vers l’or est pour se protéger contre l’inflation. Si l’inflation n’a pas encore montré ses dents, elle le fera à l’avenir. La question n’est pas de savoir si l’inflation va augmenter, mais de combien et si la Fed est capable de la contenir une fois qu’elle aura dépassé son objectif.

Or et inflation

Le prix de l’or est la meilleure référence pour mesurer l’inflation. L’indice des prix à la consommation (IPC) ou les dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis sont les indices officiels permettant d’étudier l’inflation. Cependant, la composition des indices est telle qu’ils ne couvrent pas tous les biens et services pertinents d’une économie. Certains disent que c’est intentionnel, mais c’est une autre histoire. En tant que tel, le prix de l’or sert de référence pour l’inflation réelle, c’est-à-dire l’augmentation quotidienne des prix.

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a récemment modifié son mandat. Elle vise désormais une inflation moyenne d’environ 2 %, mais personne ne connaît la période que la Fed utilisera pour faire la moyenne des données. Par exemple, parlons-nous de trois, six ou douze mois ? C’est important car si l’inflation dépasse 3 % dans un mois, plus la période utilisée par la Fed sera longue, plus l’inflation moyenne sera faible. En d’autres termes, la Fed ne fera rien pour faire baisser l’inflation.

Face à une telle incertitude, l’autre moyen de se protéger contre l’inflation à venir est de posséder de l’or. C’est peut-être la raison pour laquelle le prix de l’or se rapproche du niveau des 2 000 $. Qu’on le veuille ou non, les réactions de politique fiscale et monétaire durant la crise sanitaire COVID-19 se solderont par une inflation plus élevée. Reste à savoir de combien elle sera plus élevée, mais c’est exactement la raison pour laquelle les gestionnaires de portefeuille ajoutent de l’or à leurs comptes.