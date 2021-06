Le prix de l’or a rebondi de moins de 1 700 $ début avril et a récupéré plus de 200 $ entre-temps. Le sommet historique établi en 2020 risque de céder si le prix dépasse les 1950 $ et que l’inflation continue d’augmenter.

L’un des événements qui a fait les gros titres pendant l’année de la pandémie a été l’atteinte par le prix de l’or d’un nouveau sommet historique au-dessus de 2 000 $. Alors que les investisseurs recherchaient la sécurité du métal jaune, le passage au-dessus de 2 000 $ semblait n’être que le début d’une nouvelle tendance haussière plus soutenue.

Même Warren Buffett, l’investisseur légendaire, a investi dans l’or en plein milieu de la pandémie. Pourtant, après avoir enregistré ce sommet historique, le prix de l’or a chuté de plusieurs centaines de dollars jusqu’à ce qu’il trouve un plancher sous les 1 700 $.

La chute de 400 $ s’est déroulée sur une période de huit mois. Pendant la majeure partie de cette période, le dollar américain a perdu du terrain par rapport à ses homologues du G10, ce qui a donné lieu à l’une des divergences les plus intéressantes observées pendant la pandémie.

Pourtant, malgré le déclin, l’or en tant qu’actif financier s’est bien comporté en 2020. Il a progressé par rapport à toutes les principales devises, établissant un record face au dollar américain à 2 067 $ et a gagné 24,6 % sur l’année.

Et puis les craintes d’inflation ont augmenté.

Les craintes d’inflation déclenchent le mouvement haussier de l’or

Pendant la pandémie, toutes les banques centrales et la plupart des gouvernements ont réagi de la même manière. En apportant un soutien monétaire et budgétaire, ils ont uniformisé les règles du jeu sur les marchés financiers. Soudain, il n’y avait plus de divergences dans les politiques monétaires sur lesquelles spéculer. En conséquence, la corrélation entre les actifs financiers s’est resserrée.

Maintenant que les banques centrales se préparent à retirer une partie des mesures de relance, il est temps de voir comment le prix de l’or réagit. D’un point de vue technique, il s’est redressé en avril 2021 lorsque les données sur l’inflation aux États-Unis ont été beaucoup plus fortes que prévu par le marché.

D’un point de vue technique, les arguments baissiers sont toujours valables, malgré la récente remontée depuis les points bas. L’action des prix a formé une série de sommets inférieurs qui sont restés en place depuis le milieu de l’année dernière.

Cependant, un mouvement au-dessus de 1 950 $ brise la série et déclenchera probablement des attentes pour une tentative d’atteindre un nouveau sommet. Demain, les données sur l’inflation aux États-Unis seront déterminantes pour l’action à moyen et à court terme sur l’or. Une inflation plus élevée que prévu pourrait rapprocher le prix de l’or du chiffre rond de 2 000 $.