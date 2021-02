Le très attendu rapport sur les prévisions économiques de l’UE pour le dernier trimestre a finalement été publié hier. Il s’agit d’un rapport complet qui offre une vue détaillée des économies de la zone euro, car il prend en compte des centaines de variables et d’indicateurs économiques pour prévoir la croissance économique future.

En parallèle, le rapport était auparavant semestriel, puis l’UE a modifié sa fréquence pour passer à trois fois par an et maintenant à quatre fois par an. Cela fait peut-être partie de la façon dont l’UE accroît la transparence, mais c’est en tout cas une évolution bienvenue.

Les perspectives de croissance économique de la zone euro se détériorent à court terme

Les perspectives de l’Union européenne et de la zone euro constituent le cœur du rapport. L’UE utilise les contributions des banques nationales réparties dans toute l’UE pour établir des perspectives globales qui manquent rarement l’objectif.

Le rapport d’hier commence par la prise en compte par l’UE d’un début d’année en demi-teinte. Le mécanisme de relance et de résilience (RRF) n’a pas été pleinement intégré dans les prévisions, mais la reprise de la pandémie a néanmoins fait dérailler la reprise économique en 2021.

Alors que la confiance devrait revenir vers la deuxième partie de l’année, l’UE constate une reprise inégale dans différentes parties de l’Europe. Le prix du pétrole s’étant redressé, l’inflation a également repris, au grand plaisir de l’UE, puisqu’elle était proche de zéro, voire inférieure, durant l’été et l’automne de l’année dernière. La banque centrale estime que les risques qui pèsent sur les perspectives d’inflation sont globalement équilibrés, même si, à court terme, nous pourrions encore assister à une baisse de la demande et à une augmentation des salaires.

En ce qui concerne la production économique, le déclin des services a été en quelque sorte compensé par une forte production industrielle. L’UE se félicite du financement du secteur privé et s’attend à ce que le taux d’épargne très élevé des ménages diminue au cours de l’année 2021.

Le principal résultat de ce rapport est que la croissance du PIB de la zone euro a été ramenée de 4,2 % à 3,8 % en 2021 et que les économies de la zone euro devraient continuer à se contracter au cours du premier trimestre de l’année. Toutefois, malgré la morosité de la situation à court terme, le rapport indique également que les économies de la zone euro atteindront les niveaux d’avant la crise plus tôt que prévu initialement.

Les paires d’euros sont restées inchangées à la publication, l’EURUSD et l’EURJPY se négociant à proximité de leurs plus hauts quotidiens.