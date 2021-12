· Les actions ont rebondi sur fond de sentiment positif après la panique liée à la vente d'Omicron.

· L'inflation américaine a augmenté de 6,8% en novembre en glissement annuel, le rythme le plus rapide depuis 1982.

· Les données britanniques montrent que l'économie a ralenti en octobre.

· Les prix du pétrole ont augmenté au cours de la semaine alors que la réunion de l'OPEP+ atténue les inquiétudes concernant l'offre.

Les actions américaines enregistrent près de 4% de gains hebdomadaires, le S&P 500 connaît la meilleure semaine depuis février

Les actions ont connu une semaine relativement solide après avoir rebondi à la hausse lundi et mardi, les investisseurs ayant atténué le sentiment d'aversion au risque observé en milieu de semaine pour voir les actions mondiales terminer la semaine dans le vert.

Les indices de référence américains ont clôturé en hausse, tirant le meilleur parti des transactions tardives pour pousser en moyenne près de 4%. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 3,8%, ses gains hebdomadaires les plus forts depuis février, tandis que le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de +4% et le Nasdaq Composite de +3,6%.

Au cours de la semaine, les actions technologiques ont connu la plus forte hausse, grimpant de 6%, les solides gains d'Apple Inc ayant fait grimper la capitalisation boursière du géant à près de 3 000 milliards de dollars. Le secteur de l'énergie a évolué de +3,8%, tandis que les actions de la santé ont augmenté de 3,2% pour illustrer la réaction du marché autour d'Omicron.

Les actions américaines de valeur à grande capitalisation ont été à la traîne de leurs homologues de croissance, affichant des gains hebdomadaires d'environ 2,9% tandis que ces dernières ont dépassé 4,4% pour mettre en évidence les perspectives du marché alors que la seconde moitié de décembre traditionnellement favorable se déroule.

Les actions européennes clôturent en baisse mais affichent les meilleurs gains hebdomadaires depuis mars

En Europe, les actions ont clôturé en baisse vendredi, en raison des pertes du Stoxx 600 et du FTSE 100 britannique, qui ont respectivement baissé de 0,3% et 0,4%. Malgré cela, les gains hebdomadaires sur les marchés européens ont atteint en moyenne 3,1%, le plus haut niveau depuis mars.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 a clôturé à +2,76 % pour la semaine, tandis que le FTSE 100 britannique a légèrement progressé de +2,38 %, le CAC 40 français a progressé de 3,34 % et le DAX allemand a affiché des gains hebdomadaires de 2,99 %.

L'inflation américaine a augmenté le plus rapidement depuis 1982

Vendredi, les données économiques ont montré que l'inflation américaine a augmenté à son taux le plus rapide en près de quatre décennies. L'indice des prix à la consommation (IPC) pour novembre a augmenté de 0,8% pour voir son rythme d'une année à l'autre passer à 6,8%, la lecture la plus rapide depuis juin 1982. L'IPC de base a augmenté de 0,5%, passant à 4,9% l'année. sur un an et le plus élevé jamais atteint depuis 1991.

La réaction du marché aux données a été positive pour les actions américaines, avec des gains pour les rendements également mis en évidence.

L'économie britannique ralentit

La semaine a également vu la publication de données économiques britanniques, l'action du marché étant légèrement épinglée par la réaction des investisseurs. Le produit intérieur brut (PIB) du pays n'a augmenté que de 0,1% en octobre, contre 0,6% en septembre. Le ralentissement économique reflète les reculs de l'inflation, les récentes perturbations de l'approvisionnement et les inquiétudes liées à la pandémie étant susceptibles d'avoir un impact sur le pays à court terme.

Le pétrole se redresse après la réunion de l'OPEP+

Les prix du pétrole ont connu une légère reprise sur la semaine pour terminer +1,44% dans le vert à la clôture de vendredi. Les gains ont fait grimper le pétrole brut au cours de la semaine pour aider le secteur à enregistrer une séquence de cinq semaines de défaites consécutives dans le journal hebdomadaire. Le prix du pétrole a grimpé à 71,96 $ le baril, bien qu'il reste inférieur aux sommets d'octobre d'environ 85 $.

La hausse est intervenue après qu'une réunion de l'OPEP + vendredi a noté que la hausse prévue de la production fixée pour janvier était en passe de se produire. On s'attend à ce que le brut continue d'être haussier dans les semaines à venir, s'alignant généralement sur un rallye prévu en fin d'année sur les marchés.