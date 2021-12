Les fusions et acquisitions ont dominé le marché cette année, et une autre devrait se produire avant la fin de 2021.

McDonald's a annoncé plus tôt dans la journée qu'il vendait Dynamic Yield à Mastercard pour un montant non divulgué. McDonald a acquis l'entreprise il y a trois ans, mais il la vend maintenant au géant des paiements.

Dynamic Yield est spécialisé dans les technologies de personnalisation et de logique décisionnelle. Des sources proches du dossier ont déclaré à CNBC que l'accord valait environ 300 millions de dollars, ce qui en fait la plus grosse vente pour McDonald's ces dernières années.

Depuis son acquisition, McDonald's a déployé Dynamic Yield dans ses bornes de distribution et de commande sur plusieurs marchés à travers le monde. L'accord devrait être finalisé au premier semestre de l'année prochaine.

Selon le rapport, Mastercard utilisera Dynamic Yield pour adapter sa technologie à d'autres entreprises tierces. McDonald's a ajouté qu'il maintiendrait son partenariat avec Mastercard et Dynamic Yield pour continuer à faire évoluer la technologie sur ses différents sites. Raj Seshadri, président des données et des services, Mastercard, a déclaré ;

« L'idée d'entrer dans un magasin ou d'ouvrir une page Web pour trouver une expérience parfaitement adaptée à vous n'est plus tirée par les cheveux. C'est une réalité que de plus en plus de marques déploient et que plus de consommateurs attendent. Grâce à l'expertise de Dynamic Yield, à notre envergure et à nos relations, nous serons en mesure d'amener les connexions entre le consommateur final et nos clients vers de nouveaux sommets.

Mastercard reste l'une des principales sociétés de paiement au monde, reliant des milliards de consommateurs à des millions de commerçants et de banques dans le monde. Dynamic Yield a doublé son chiffre d'affaires et élargi sa base de clients sur plusieurs marchés verticaux ces dernières années.

Mastercard s'attend à ce que Dynamic Yield poursuive son niveau de croissance dans les années à venir. Les actions de Mastercard se sont ralliées depuis que la société a annoncé ce dernier développement plus tôt dans la journée.