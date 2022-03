Mavia, un jeu basé sur la blockchain soutenu par Binance et développé par Skrice Studios, a annoncé un accord de collaboration majeur avec la société d'esports Tribe Gaming.

Cette collaboration permet à Mavia et Tribe d'étendre l'écosystème de jeu play-to-earn (P2E) à des millions de joueurs à travers le monde. Il voit également Heroes of Mavia rejoindre l'une des équipes les plus compétitives du jeu mobile, selon un communiqué de presse partagé jeudi.

Heroes of Mavia est un jeu sur le thème de la fantasy, avec des offres de jeux NFT uniques qui incluent des opportunités de monétisation.

Mavia parie gros sur les jeux esports

La collaboration intervient à un moment où Tribe a cherché à étendre ses offres dans l'espace de jeu blockchain. Et avec plus de 100 millions de vues sur YouTube par mois, faire équipe avec la centrale de joueurs et de créateurs de Tribe est une évidence pour Mavia.

Certains des plus grands partenaires de Mavia, car elle cible le secteur des jeux d'esports, et son objectif de dominer le P2E font également partie des plus grandes entreprises de blockchain et de crypto. Il s'agit notamment de Binance Labs, Crypto.com Capital et Genblock Capital.

" Chez Tribe, nous avons soigneusement examiné le bon projet P2E pour intégrer Tribe IP à l'intérieur de, et collaborer avec Mavia est une opportunité passionnante ", a déclaré Patrick Carney, fondateur et PDG de Tribe Gaming.

Carney a ajouté dans un communiqué que sa société était optimiste quant à l'avenir de Mavia alors même que les héros de Mavia se rapprochaient du lancement.

Commentant le fait que Tribe soit le partenaire officiel de Mavia, le producteur exécutif de Skrice Studios, Yvan Feusi, a noté que le partenariat leur offrait l'opportunité de travailler avec des vétérans chevronnés de l'espace.

Il ajouta:

"Non seulement Tribe a les plus grands créateurs de contenu dans l'espace de jeu mobile, mais ils ont également l'expérience et l'aptitude pour aider Mavia à développer son potentiel pour devenir un titre de jeu blockchain à succès ."

Tribe acquiert des parcelles "légendaires"

Selon l'annonce d'aujourd'hui, Tribe est désormais l'un des propriétaires de parcelles dans le pays imaginaire de Mavia.

La société a acquis des dizaines de parcelles «légendaires», la société de jeux prévoyant d'utiliser les terres pour annoncer la collaboration via la marque. Tribe est également configuré pour accéder à des skins exclusifs dans le jeu ainsi qu'à des décorations personnalisées.

Tribe pourrait utiliser ses parcelles pour construire des bases à partir desquelles il peut se battre avec d'autres joueurs, ou les monétiser en les louant à d'autres joueurs moyennant des frais. Il peut également décider de les revendre sur la place de marché Mavia.

La semaine dernière, Mavia a présenté "Land NFT Soft-Staking", une nouvelle façon pour les propriétaires fonciers de jalonner leurs terres.

Selon une annonce, Skrice Studios a dévoilé la nouvelle fonctionnalité permettant aux propriétaires de Land NFT de gagner des récompenses sur leur terrain jalonné et de ne pas se soucier de payer l'essence. Les propriétaires n'auront pas non plus à contrôler leurs jetons NFT.